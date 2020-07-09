Метро Петербурга с 13 июля вернется к обычному режиму работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Метрополитен Санкт-Петербурга с 13 июля снимет ограничение на время работы станций на вход, действовавшее до 22:00 мск. График изменили с первого апреля из-за эпидемиологической обстановки в городе. Об этом сообщили ТАСС в четверг, 9 июля, в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

"Метрополитен Санкт-Петербурга с 13 июля вернется к стандартному режиму работы", - сказала собеседница агентства.

По решению администрации региона с 1 апреля городской метрополитен также закрыл на вход и выход 17 станций с двумя вестибюлями и возможностью пересадки на другую ветку. С 12 мая такие станции вновь полностью открылись для пассажиров.

Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает около 40% перевозок в городе, в среднем система перевозит более 2 млн человек в сутки. Метро города состоит из шести эксплуатационных депо и 72 станций на пяти линиях общей протяженностью 124,8 км.

По последним данным, в Петербурге выявили 26 681 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 20 734 человека, умерли 1 520.