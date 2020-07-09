Шестерых переднеазиатских леопардов готовят к выпуску в дикую природу на Кавказе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Специалисты Центра разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда на Кавказе начали тестирование шести леопардов, популяция которых полностью исчезла на территории России. Кошек готовят к выпуску в дикую природу, сообщается в четверг на сайте Русского географического общества.

"В Центре восстановления леопарда на Кавказе готовят к выпуску в дикую природу шестерых переднеазиатских леопардов. Специалисты проводят кошкам "экзамены" на способность выживать в природе самостоятельно", - говорится в сообщении.

Кошек проверяют на способность охотиться, отношение к человеку и домашним животным. По итогам тестов специалисты определят, какие из леопардов готовы жить в дикой природе. На кошек, которые успешно пройдут "экзамены", наденут спутниковые ошейники, их выпустят на территории Кавказского заповедника и Северной Осетии.

Уже закончена проверка на способность охотиться. "В вольеры запускали оленей и кабанов. Нам в институт присылали видеозаписи того, как кошки охотятся, мы анализировали эти видео. Сейчас проводятся тесты на отношение леопардов к человеку и к домашним животным", - приводятся в сообщении слова эксперта центра, директора Института проблем экологии и эволюции РАН, академика РАН, доктора биологических наук Вячеслава Рожнова.

Переднеазиатские леопарды, самый крупный подвид леопарда в мире, полностью истреблен на территории России. Для восстановления утраченной популяции около десяти лет назад в Центре природы Кавказа запустили специальную программу - построили вольеры, привезли переднеазиатских леопардов из Туркменистана, Ирана и Португалии. Рожденных в питомнике кошек возвращают в дикую природу. Цель программы - довести численность природной популяции леопарда в России до 100 особей.

Из шести уже выпущенных леопардов двое погибли. Еще один, Эльбрус, пропал. Ученые надеются, что он просто потерял спутниковый ошейник, так как люди периодически встречают похожего на него леопарда на границе Северной и Южной Осетии. Спутниковые ошейники продолжают работать на двух выпущенных леопардах - на самке Волне в Осетии и на самце Артеке в Кавказском заповеднике.

О центре

Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда на Кавказе площадью свыше 11 га находится неподалеку от Сочи, на территории Сочинского национального парка, расположен на высоте около 600 м над уровнем моря.