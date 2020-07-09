В Ингушетии впервые проведут молодежный туристический слет "Даттых 2020"

МАГАС, 9 июля. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии намерен провести до конца июля первый молодежный туристический слет "Даттых 2020" в одноименном покинутом селе, которое власти планируют восстановить в ближайшие годы. В рамках мероприятия будут проведены состязания, тренинги и мастер-классы, рассказал ТАСС председатель комитета по туризму Ингушетии Беслан Мизиев.

"18 июля у нас планируется проведение молодежного туристического слета "Даттых 2020", который предполагает соревнования по спортивному ориентированию на местности, преодоление препятствий, установку палаток, вязание узлов. В мероприятии, которое организовывает наш комитет, предполагается выступление с лекциями ведущих археологов и историков региона, будут организованы конные прогулки и мастер-классы по верховой езде от членов конноспортивного клуба "Дикая дивизия". Также будет организована полевая кухня и туристический лагерь", - сказал Мизиев.

Он отметил, что комитет запускает этот проект для развития туристско-краеведческой деятельности молодежи республики, обмена опытом подготовки юных туристов, проведения туристских соревнований, повышения спортивного мастерства участников. "А Даттых как место проведения мы выбрали для привлечения внимания общественности к забытым сельским поселениям, чтобы дать второе дыхание Даттыху. Здесь чистый воздух, живописная природа", - добавил собеседник ТАСС.

Село Даттых расположено на административной границе с Чечней, которая была установлена в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии. Село, как и другие приграничные с Чечней населенные пункты, пострадало во время боевых действий на Кавказе в 1990-е годы и было покинуто его жителями. Но после установления границы властями Ингушетии было принято решение возродить Даттых и построить в селе школу на 120 мест, детский сад на 60 мест, а также провести реконструкцию сельских дорог для возвращения в населенный пункт жителей.