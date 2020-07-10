Почти 90 студентов уже трудоустроены на летний период в рыболовецкие предприятия Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июля. /ТАСС/. Камчатское региональное отделение общественной организации "Российские студенческие отряды" трудоустроило на летний период уже 86 студентов в рыболовецкие предприятия Камчатки, сообщается на сайте краевого правительства.

"86 студентов трудоустроены в этом году в рыболовецкие предприятия края. Среди них 41 человек из Хабаровска, 10 - из Якутии, 15 - из Приморского края и 20 камчатских ребят. Также планируется трудоустроить на [лососевую] путину и 60 камчатских студентов", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС командир камчатских студенческих отрядов Алексей Дроздов, количество студентов, трудоустроенных в этом году выше, чем в предыдущие сезоны. "Из-за закрытия границ на рыбоперерабатывающие заводы не приехали граждане из стран Ближнего зарубежья, так что там сейчас нужна каждая пара рабочих рук", - сказал он.

Планируется, что всего этим летом в трудовых отрядах Камчатки будут заняты около 220 студентов.

Cтуденческие отряды были возрождены в регионе в 2014 году при активной поддержке правительства Камчатского края. В предыдущие годы бойцы камчатских студотрядов направлялись на всероссийские студенческие стройки.