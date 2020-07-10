Экстремальный курорт "Флайчегем" в КБР откроется 10 июля

НАЛЬЧИК, 10 июля. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Курорт экстремального отдыха "Флайчегем" в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) открывает сезон с 10 июля, на два с половиной месяца позже из-за пандемии. Туристов ждут скалодром на естественном рельефе, новые конные и трекинговые маршруты по Чегемскому ущелью, сообщил в пятницу ТАСС президент Федерации спорта сверхлегкой авиации КБР, директор ООО "Чегем-Тур" Марат Мушкаев.

Кабардино-Балкария перешла к очередному этапу снятия ограничений с 10 июля. Свою деятельность могут возобновить санаторно-курортные организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности. Разрешается деятельность гостиниц, турбаз, пансионатов, расположенных в курортных районах, при условии единовременного заполнения не более 75% номерного фонда. Возобновляется работа объектов курортной инфраструктуры: канатных дорог, горнолыжных трасс, питьевых галерей.

"Мы в полном объеме готовы к работе, к сезону, работает парапланеризм, экстрим-парк. Для нового сезона подготовили новые конные маршруты, разработали новые трекинговые походы, и заработает скалодром, который начали строить и благоустраивать в прошлом году на естественном рельефе, на скальнике под тем местом, где летаем. Команда "Флайчегема" в полном составе прибыла на место, с сегодняшнего дня запускаемся, а на первые выходные ожидается около 120 человек", - рассказал Мушкаев, отметив, что люди размещаются в своих палатках на территории кемпинга, социальное дистанцирование будет обеспечено, на курорте нет закрытых помещений, куда может поместиться одновременно много людей.

Все туристические объекты Кабардино-Балкарии были закрыты для посещения с конца марта из-за пандемии, даты открытия туркомплекса не было. "В связи с этим мы не смогли организовать масштабное открытие, не рекламировали ничего, но как только информация появилась, наши партнеры по югу России сразу собрали несколько автобусов и приедут в субботу к нам на тур выходного дня, конечно же, ожидаем и местных жителей", - добавил собеседник агентства.

К команде "Флайчегема" присоединился именитый пилот России, акропилот Егор Посохин, (акропилоты - люди с многолетним стажем полетов, которые умеют точно оценить ситуацию в воздухе для безопасного выполнения трюков на параплане в воздухе - прим. ТАСС), который планирует провести сезон 2020 года в Чегемском ущелье.

"Один из самых сильных пилотов России, акробат Егор Посохин в этом году будет работать у нас: в субботу и воскресенье будет помогать тренировать нашу команду по парапланеризму, а в остальные дни будет тренироваться сам. Раньше он тренировался на Красной поляне, но наши условия полетов намного выше, и он решил лето провести в Кабардино-Балкарии", - отметил Мушкаев.

При благоприятном стечении обстоятельств курорт "Флайчегем" до завершения сезона в конце сентября планирует провести один фестиваль, администрация изучает требования Роспотребнадзора и Минспорта к проведению подобных мероприятий и надеется, что поможет реклама в соцсетях, а люди смогут спланировать свой отпуск.

Долгожданное начало сезона

На момент объявления ограничений сотрудники курорта находились в отпуске. "Флайчегем" не смог воспользоваться помощью государства, которая предусмотрена в регионе для туристического бизнеса, как одной из наиболее пострадавших отраслей экономики. "В октябре сезон был официально закрыт, люди разъехались по домам, на момент начала пандемии в марте курорт не работал более трех месяцев, поэтому помощь со стороны государства нам не полагается. Вместе с тем Министерство курортов и туризма КБР оперативно доводит до нас все постановления правительства, указы и нормативно-правовые акты, принимаемые в поддержку отрасли как в стране, так и в республике", - добавил он.

Говоря об убытках, собеседник агентства отметил, что сотрудники большую часть сезона оставались без работы и без зарплаты. "В этом году у нас было больше заявок, больше людей собирались приехать к нам на открытие сезона, на майские праздники, спрос возрос. За это время мы должны были провести два фестиваля на открытие сезона, съезд фотографов, также был отменен запланированный на майские праздники кубок профессионалов по парапланеризму, не состоялся и фестиваль высокогорных забегов", - перечислил он.

Штат курорта состоит из 12 человек, в основном это пилоты и инструкторы. "Из-за пандемии мы не смогли собрать всю команду с самого начала, но те, кто приехал, был занят на стройке. За время простоя на территории пародрома построили несколько бунгало, готовили команду, тренировали пилотов, которые будут работать на полетах и в экстрим-парке, занимались уборкой территории, подготовкой к сезону. <...> Было тяжело всем, но в данный момент все вернулись на свои рабочие места, команда на месте", - добавил Мушкаев.

По приблизительным подсчетам, за сезон 2019 года "Флайчегем" посетили около двух тыс. туристов, за этот же период здесь прошли обучение, совершили полеты и выполнили прыжки 1,7 тыс. человек. Ежемесячно курорт может принимать до 1,5 тыс. человек.

О курорте

Курорт "Флайчегем" включает экстрим-парк, где помимо полетов на параплане предлагаются такие виды экстрима как роупджампинг - прыжки с высоты на тросе, закрепленном на скале и на теле экстремала, а также зиплайн - веревочная переправа через ущелье и небольшие туры с элементами альпинизма. Все эти виды развлечений возможны при строгом контроле инструкторов и при их личном участии, все занятия на курорте застрахованы, есть также возрастные ограничения и высокие требования к познаниям в альпинизме. На территории расположен полностью оборудованный кемпинг: места под палатки и тенты, горячий душ 24 часа в сутки, электричество, туалеты и умывальники, летняя кухня, кафе, бар и баня.

Широкий погодный диапазон, типичный для Чегема, делает это место интересным для пилотов любой квалификации. "Начинающие могут отрабатывать взлет и посадку в спокойных утренних и вечерних условиях, более опытных пилотов ждет знаменитый "чегемский термодинамик", позволяющий комфортно парить у горы Зинки по несколько часов почти каждый день. Опытные спортсмены могут попробовать свои силы в маршрутных полетах вдоль высоких гор Скалистого и отрогов Главного Кавказского хребта", - пояснили в администрации курорта.

Продолжительность маршрутных полетов в среднем составляет около 30 км. Рекорд дальности - 122 км (6 ч.4 мин.) установил Виталий Галайчук, максимальная высота, достигнутая в полете - 4 770 метров.

По данным Министерства курортов и туризма КБР, регион в 2018 году посетили 552,3 тыс. отдыхающих, в 2019 году в республике отдохнули уже 602 тыс. человек. Из-за пандемии в марте 2020 года власти региона закрыли все туристические объекты и весь санаторно-курортный комплекс, как следствие в первом полугодии турпоток в КБР снизился на 50%. В настоящее время перечень объектов природно-рекреационного туристического комплекса КБР насчитывает 221 предприятие.