В Якутии открылось производство сыра из молока аборигенной породы коровы

ТАСС, 10 июля. Предприниматель из арктического Эвено-Бытантайского района Якутии Августа Старостина начала производить сыр из молока якутской коровы - породы, которая не боится низких температур и отличается исключительной жирность молока. Об этом ТАСС сообщила сама фермер.

Якутская корова - это результат многолетней народной селекции. Она происходит от монгольской группы крупного рогатого скота, предок которого - тур или дикий бык. За шесть-семь веков ареал разведения породы из центральной Якутии распространился на север и северо-восток, достигнув низовий бассейнов рек Яны, Индигирки и Колымы. По данным регионального Минсельхоза, всего насчитывается 1,75 тыс. голов якутского скота, из них почти 800 голов содержатся в Эвено-Бытантайском районе.

"Я только-только начала производство, так что продаю сыр у себя в наслеге (сельское поселение - прим. ТАСС). Заинтересованность [у покупателей] есть", - сказала Старостина.

Ферма находится в селе Батагай-Алыта в арктическом районе. Лето здесь теплое, но непродолжительное, с частыми заморозками. Хозяйство создано в 2016 году после того, как Старостина получила республиканский грант "Начинающий фермер". "Сейчас у меня на ферме 35 голов скота якутской породы, из них дойных коров - 11. Наш район издавна занимается якутской коровой, так что других пород тут просто нет", - говорит предпринимательница.

По ее словам, молока у якутской коровы не так много, но его жирность почти вдвое больше обычного. "Жирность молока у моих коров в среднем составляет 8%, ближе к осени молоко густеет, и жирность доходит до 10%", - отметила фермер. Кроме того, в нем высокое содержание белка, лактозы, витаминов и минеральных веществ. Так что оно прекрасно подходит для изготовления сыра.

Технологию производства сыров Старостина начала изучать в прошлом году. Тогда же администрация района помогла ей - выделила 180 тыс. рублей, которые пошли на закупку оборудования - 30-литровой сыроварни из Кировской области. Мощность сыроварни - примерно 2 кг сыра в день.

Когда морозы не страшны

Якутская корова отличается от других миниатюрностью и сравнительно невысокой удойностью. При этом она не боится холодов и хорошо приспособлена к экстремальным условиям Крайнего Севера. Это единственная порода скота в мире, которая адаптирована к низким температурам и способна быстро наращивать жир в условиях короткого пастбищного периода в 4-4,5 месяца.

"В суровых условиях Крайнего Севера низкая продуктивность якутского скота обусловлена, прежде всего, высоким расходом энергии на поддержание жизнедеятельности организма. Следовательно, она не является генетическим пороком, а лишь следствием адаптации организма к экстремальным условиям среды", - считает декан факультета Арктического государственного агротехнологического университета, кандидат биологических наук Андрей Мартынов.

При раздое якутские коровы дают более 2,2 тыс. литров молока в год. А молочная продуктивность, к примеру, холмогорской породы коров, которая была завезена в Якутию, составляет 3,5-4 тыс. литров. При этом средняя жирность молока якутской коровы - 6-7% зимой, а к осени доходит до 11%. "Коров с жирностью молока ниже 4% не выявлено. В этом отношении якутский скот представляет ценный генетический потенциал для селекции крупного рогатого скота", - добавил ученый.

Помимо этого, мясо у якутского скота мраморное. Таким образом, аборигенному якутскому скоту присущи ценные хозяйственно-биологические признаки: высокая жирномолочность, отличные нагульные качества, хорошее переваривание и усвоение грубого корма, высокая резистентность организма и адаптивные свойства к суровым условиям.

По мнению Мартынова, продукция из молока и мяса якутского скота с успехом может стать визитной карточкой какого-либо предприятия или района. "Главное, продукция будет иметь национальный характер, местную изюминку и уникальность. Думаю, именно из сырья якутского скота можно сделать фирменную продукцию для продажи гурманам", - добавил он.

Единый бренд

В декабре 2018 года глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о стратегических направлениях развития сельского хозяйства. Согласно документу, до 2024 года популяция якутского скота должна выйти из угрожающего статуса за счет увеличения поголовья с 660 до 1 тыс. голов. Для этого в прошлом году было создано генофондное казенное предприятие "Якутский скот" с филиалами в шести районах республики. Накануне 147 голов молодняка якутского скота завезли для разведения в Мирнинский район.

"В этом и следующем годах планируется строительство трех летних ферм и трех коровников на 400 скотомест. На ежегодной осенней ярмарке "Продовольствие - 2020" мы выставим экологически чистую и укрепляющую иммунитет продукцию из молока якутской коровы - масло, сыр, сметану, творог, кефир, простоквашу, а также якутские национальные блюда из молока", - рассказал директор предприятия "Якутский скот" Александр Артемьев.

До 2022 года предприятие намерено построить туристический комплекс, где будут демонстрировать культуру и быт якутских скотоводов до начала ХХ века. Также в 2022 году сотрудники предприятия намерены открыть научный стационар по улучшению селекционно-племенной работы и глубокому изучению продукции якутского скота в условиях Крайнего Севера.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее призвал повысить уровень продовольственной безопасности макрорегиона с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую поддержку.