В Нижегородской области с 15 июля начнут работать детские лагеря с медицинской лицензией

ТАСС, 10 июля. Детские лагеря, имеющие медицинскую лицензию на оказание санаторно-курортной помощи, начнут работать в Нижегородской области с 15 июля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"С 15 июля открываем часть детских лагерей с медицинской лицензией: "Лазурный", "Салют", "Солнечный", "Романтика", "Золотой колос", "Дзержинец". У этих лагерей хорошо оснащенная медицинская база, опытные медработники. Совместно с Роспотребнадзором и медицинскими специалистами сформируем перечень требований, с учетом которых смогут начать работать и другие лагеря - с 20 июля, при условии обеспечения соблюдения всех санитарных норм. Приоритетом по-прежнему является безопасность детей", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По словам главы региона, на смены в детские лагеря, прежде всего, направят детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Заполняемость лагерей составит не более 50%, длительность смены сократится до 14 дней.

"Проживание и работа сотрудников в течение одной смены будут осуществляться в закрытом режиме - превентивной изоляции. Заезд в каждый лагерь организуется одномоментно, родительские дни запрещены. За оставшиеся полтора летних месяца каждый лагерь планирует провести по три смены, что позволит организовать отдых порядка 2 тыс. детей", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 15 июля в регионе также начнут открываться детские санатории, в том числе оказывающие реабилитационную помощь.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявили 19 465 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 13 379 человек выписали после выздоровления, 279 пациентов умерли.