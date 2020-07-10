Участок автодороги "Кавказ" в Северной Осетии расширят до четырех полос

ПЯТИГОРСК, 10 июля. /ТАСС/. Участок автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" в Северной Осетии протяженностью восемь км отремонтируют и расширят до четырех полос к концу 2020 года. Об этом cообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"В Северной Осетии восемь км трассы Р-217 "Кавказ" расширят с двух до четырех полос движения. <...> С мая 2020 года по заказу ФКУ Упрдор "Кавказ" работы по капитальному ремонту ведутся на отрезке Беслан - Чермен. <...> После завершения работ к концу 2020 года отрезок трассы будет соответствовать нормативам второй категории с четырьмя полосами движения", - сообщили в пресс-службе.

На участке для обеспечения безопасности водителей установят 16 км металлического барьерного ограждения, новые дорожные знаки, направляющие сигнальные столбики, а также нанесут разметку из термопластика. Для поддержания экологической чистоты региона дорожники устроят слой растительного грунта и высадят многолетние травы в пределах полосы отвода.

Как отмечается, исходя из показателей интенсивности движения, состава проходящих транспортных средств, а также климатических и грунтово-гидрологических условий, проектировщики разработали оптимальный вариант устройства дорожной одежды. Специалисты укрепят обочины на три метра по обе стороны дороги. По данным пресс-службы, ширина каждой из четырех полос движения составит по 3,5 м. Кроме того, на всем протяжении участка заменят 13 водопропускных труб.

В ФКУ Упрдор "Кавказ" также рассказали, что на 558-км капитально ремонтируют два моста через Алханчуртский канал. "Путем объединения сооружений по продольному шву движение здесь также доведут до четырех полос. Мостостроители заменят опоры, пролетные строения и дорожную одежду мостов. Ширина каждой полосы, как и на автодороге, составит по 3,5 м", - рассказали в пресс-службе, отметив, что ввод в эксплуатацию обновленного строения запланирован в конце 2021 года.

Автодорога Р-217 "Кавказ" берет начало в Краснодарском крае и ведет до границы с Республикой Азербайджан. Трасса является частью двух европейских и одного азиатского маршрутов. В границах Северной Осетии 34 км этой трассы (из 82) - в четырех- и в шестиполосном исполнении, к концу 2020 года этот показатель возрастет до 42 км.