"Лаборатория Касперского" открыла новые компьютерные классы в вузе Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Компания "Лаборатория Касперского" открыла новые компьютерные классы в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Лаборатория Касперского" открыла два компьютерных класса на факультете математики и информационных технологий СОГУ", - говорится в сообщении.

В 2018 году СОГУ и "Лаборатория Касперского" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования. На базе факультета математики и информационных технологий открыли базовую кафедру компании. Основные задачи новой структуры - подготовка специалистов и реализация научно-исследовательских проектов в области защиты информации. Здесь собраны разные виды деятельности: учебный процесс, научная деятельность, внеклассная работа со студентами. Преподаватели факультета прошли повышение квалификации на базе учебного центра "Лаборатории Касперского".

"Опыт и накопленные за годы борьбы с киберугрозами экспертные сведения "Лаборатории Касперского" помогут Северо-Осетинскому госуниверситету сформировать сильную базу знаний для студентов, выбравших в качестве своей профессии кибербезопасность", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Евгения Касперского.