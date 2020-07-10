В Хабаровске построят современную клинику за 300 млн рублей

ТАСС, 10 июля. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) поможет инвестору построить в Хабаровске современную клинику. Проект оценивается в 300 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Стартап-проект по созданию современной клиники для оказания высокотехнологичной медицинской помощи реализует Дальневосточный медицинский центр "ДВМЕД". Инвестор намерен вложить в создание медучреждения порядка 300 млн рублей. Общая площадь клиники составит 3,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Предполагается, что в учреждении установят оборудование, не имеющее аналогов на Дальнем Востоке. Клиника сможет оказывать свыше 47 тыс. услуг в год. Врачи смогут оказывать помощь в том числе в области сердечно-сосудистой хирургии, а также диагностических исследований сосудов и сердца. "Эти виды помощи будут оказываться в 80% бесплатно населению края. Реализация проекта позволит увеличить на 20% объем оказания современной высокотехнологичной медицинской помощи жителям региона", - подчеркнули в АНО АПИ.

Инвестор получил 148,1 млн рублей в виде кредита от МСП Банка, при этом обеспечение по кредиту на 103,7 млн рублей предоставила Корпорация МСП в рамках поддержки инновационных высокотехнологичных субъектов малого и среднего предпринимательства.

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в Хабаровском крае ежегодно регистрируется 2 тыс. пациентов с заболеваниями периферических артерий. При этом лишь 10% из этого числа получают специализированную помощь, а количество нетравматических ампутаций в Хабаровском крае имеет самый высокий показатель в России и превышает 400 случаев в год.