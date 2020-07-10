В Карачаево-Черкесии к осени завершат ремонт одной из старейших подстанций региона

ЧЕРКЕССК, 10 июля. /ТАСС/. Энергетики к осени завершат ремонт одной из старейших подстанций в Карачаево-Черкесии, питающий центр 110 кВ имени Героя Советского Союза Османа Касаева (ПС "Карачаевск"), который снабжает электроэнергией два высокогорных ущелья республики. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" завершают подготовку к зиме энергооборудования подстанции 110 кВ имени Героя Советского Союза Османа Касаева (ПС "Карачаевск"). Этот питающий центр - один из старейших в Карачаево-Черкесии. Он введен в эксплуатацию в 1963 году для электроснабжения населенных пунктов Учкуланского и Тебердинского ущелья, где проживает около 40 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что ремонтные работы ведутся с начала года, их планируется завершить к осени. Уже выполнен ремонт и техническое обслуживание силовых трансформаторов Т-1 и Т-2, трансформаторов тока и напряжения, разъединителей и выключателей, секций шин 110 кВ, вспомогательного оборудования. Бесперебойная работа подстанции важна, потому что через нее проходят транзитные линии электропередачи, они снабжают электричеством высокогорные аулы Учкулан, Карт-Джурт, Хурзук, поселок Эльбрусский, а также город Карачаевск и курорты Домбай и Теберда.

"На сегодняшний день из запланированного объема ремонтных работ уже выполнено около 80%, а в ближайшее время мы завершим подготовку подстанции к пику нагрузки на сети", - рассказал мастер Карачаевской группы подстанций филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" Хусей Кубанов, которого цитирует пресс-служба.

Компания "Россети Северный Кавказ" в 2020 году планирует отремонтировать около 900 питающих центров в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Среди наиболее крупных питающих центров, на которых пройдут ремонтные работы в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, указаны подстанции (ПС) 110 кВ "Зеленчук" и "Карачаевск" в Карачаево-Черкесии, ПС 110 кВ "Юго-Западная" в Северной Осетии-Алании, ПС 110 кВ "Самур" в Дагестане, ПС 110 кВ "Запикетная" на Ставрополье, ПС 110 кВ "ГРП-110" в Чеченской Республике.