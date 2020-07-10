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Пандемия коронавируса нового типа

В Мурманской области пациентам с ОРВИ будут бесплатно выдавать лекарства

Меры приняли из-за резкого увеличения случаев простудных заболеваний и существующей угрозы распространения коронавируса, сообщает оперштаб региона

МУРМАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Противовирусные препараты пациентам с ОРВИ в Мурманской области будут выдавать бесплатно из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в пятницу сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"В последнее время в регионе зафиксирован ощутимый рост простудных заболеваний. При этом угроза распространения коронавируса не спадает. Правительство Мурманской области решило выдавать лекарства всем пациентам, которым поставлен диагноз ОРВИ. Ждать результата теста на коронавирус в этом случае больше не надо", - сказано в сообщении.

В оперативном штабе уточнили, что в ближайшее время сформируют необходимый запас лекарств. Ранее в Мурманской области обеспечивали противовирусными препаратами пациентов с подтвержденным коронавирусом при лечении на дому.

Отмечается, что ежедневно регистрируется более 700 вызовов, каждая бригада скорой помощи обрабатывает в среднем 17 вызовов в сутки. Для сокращения времени ожидания скорой помощи власти региона создали специальные патронажные бригады для наблюдения пациентов с коронавирусом на дому, усилили службу неотложной медицинской помощи в поликлиниках.

По данным оперштаба, на утро пятницы в Мурманской области выявлено 173 новых случая заражения коронавирусом, из них 130 - в Мурманске. Общее число инфицированных в регионе составляет 6 685 человек; 3 889 пациентов выздоровели, 2 770 находятся на лечении, 26 умерли.

Теги
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