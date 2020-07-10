В Железноводске провели первый в этом курортном сезоне парковый концерт

ПЯТИГОРСК, 10 июля. /ТАСС/. Парковый концерт с участием оркестра "Диапазон" впервые после снятия некоторых ограничений из-за пандемии провели в пятницу в Железноводске Ставропольского края, сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В Железноводске прошел первый в этом курортном сезоне парковый концерт. Уже в ближайшее время курортные музыкальные выступления вернутся в Курортный парк, а пока оркестр "Диапазон" будет радовать жителей и туристов один раз в неделю", - сказал Моисеев.

По его словам, с этого года на курорте вводятся танцевальные мастер-классы.

"В этом году мы вводим новую "фишку" - танцевальные мастер-классы. Наши хореографы будут обучать всех желающих элементарным танцевальным движениям. Также в этом курортном году мы планируем проводить выступления одновременно на трех площадках - перед Пушкинской галереей, на Главном бюветном фонтане и на Феррум-площади. Туристы едут к нам не только за здоровьем, но и за развлечением, и мы готовы удивлять", - сказал Моисеев.

Он отметил, что первый концерт прошел в обновленной открытой ротонде "Смирновского источника".

В связи с эпидемической обстановкой санатории на Ставрополье в период распространения коронавируса на два месяца приостанавливали свою работу. С 1 июня при выполнении требований Роспотребнадзора они возобновили прием отдыхающих. На данный момент в крае разрешена работа небольших магазинов и уличных веранд в кафе. Курортные парки на Ставрополье открылись 11 июня по решению губернатора региона Владимира Владимирова.