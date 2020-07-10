ОАК может поставить почти 20 самолетов SSJ 100 авиакомпаниям Якутии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Объединенная авиастроительная корпорация" в перспективе может поставить авиакомпаниям Якутии 19 самолетов SSJ 100. Это следует из релиза ОАК по итогам встречи генерального директора корпорации Юрия Слюсаря и главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

"В ходе встречи глава Якутии предложил проработать экономическую модель эксплуатации российских воздушных судов типа SSJ 100, а в перспективе и Ил-114 для Дальневосточного федерального округа с учетом их типа, количества, сроков производства и необходимых мер государственной поддержки. По оценкам, для реализации данной модели необходимо проработать перспективы поставки не менее 19 воздушных судов типа SSJ 100 до 2024 года авиапредприятиям Якутии", - говорится в сообщении ОАК.

При этом Николаев, слова которого приводятся в релизе, отметил, что опыт республики по эксплуатации SSJ 100 "может быть очень полезен в процессе создания альянса региональных авиакомпаний ДФО".

"Мы хотим войти в партнерское объединение дальневосточных авиакомпаний, но развиваться по своему плану и с максимальным привлечением отечественной техники", - добавил он. Также в сообщении ОАК отмечается, что власти Якутии готовы рассматривать возможность использования новых российских самолетов МС-21 и Ил-114-300.

При этом на сайте Ростеха со ссылкой на пресс-службу главы Республики правительства Республики Саха (Якутия) уточняется, что глава госкорпорации Сергей Чемезов также провел встречу с Николаевым, в ходе которой глава региона предложил создать рабочую группу в составе представителей предприятий авиационного комплекса Ростеха, правительства республики и региональных авиакомпаний.

"Цель рабочей группы - подготовка предложения по мерам государственной поддержки производства и эксплуатации отечественных воздушных судов для ДФО в части изменения порядка субсидирования пассажирских перевозок, условий лизинга и уточнения маршрутной сети не только по дальневосточным, но и по магистральным маршрутам", - уточняется на сайте Ростеха.

Как сообщалось ранее, на Дальнем Востоке планируется создать новую авиакомпанию. Как отмечал генеральный директор участвующей в переговорах авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик, она, скорее всего, будет представлять собой альянс из существующих перевозчиков, между которыми установятся партнерские, а не конкурентные отношения в части социально важных региональных маршрутов.