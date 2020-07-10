АРЧК: особую потребность в кадрах в ДФО к 2026 году будет испытывать нефтегазовая сфера

ТАСС, 10 июля. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) представило новую редакцию "Навигатора востребованных профессий на Дальнем Востоке". Согласно прогнозу агентства, к 2026 году наибольшую потребность в кадрах в макрорегионе будут испытывать предприятия в сферах добычи и переработки нефти и газа, рыболовства, лесной промышленности, добычи руд.

"По данным аналитического центра АРЧК, целый ряд отраслей экономики ДФО к 2026 году покажет заметные темпы роста количества занятых. Новые рабочие места будут создаваться в том числе на предприятиях-резидентах территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Максимальный рост ожидается в таких отраслях экономики, как добыча и переработка нефти и газа (до 40%), рыболовство и аквакультура (до 30%), добыча угля, металлических руд и алмазов (до 25%) и лесная промышленность (до 20%). Эти отрасли будут испытывать особую потребность в новых квалифицированных кадрах", - говорится в сообщении агентства.

Согласно прогнозу АРЧК, потребность в кадрах на Дальнем Востоке к 2026 году также вырастет на 5-10% в таких отраслях, как строительство, логистика и транспорт, туризм и сервис. Увеличение числа рабочих мест на 10-15% в округе ожидается в машиностроении, сельском хозяйстве.

В "навигаторе" также представлены конкретные примеры профессий в каждой из названных отраслей и учебные заведения, в которых можно получить профильное образование. Кроме того, в нем приводятся перспективные проекты в данных сферах с указанием региона и года запуска. Как указали в АРЧК, в новую редакцию "навигатора" также включили дополнительные разделы, которые помогут школьникам и абитуриентам лучше ориентироваться в выборе профессии и места обучения, - это в том числе рейтинг дальневосточных вузов.

Отмечается, что для подготовки информации о востребованных профессиях сотрудники агентства опросили более 1,2 тыс. работодателей Дальнего Востока. Всего специалисты проанализировали более 100 тыс. текущих и будущих вакансий и запросов от предприятий.

АРЧК было создано, чтобы обеспечивать квалифицированными кадрами резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и ведущие предприятия Дальнего Востока. В 2019 году агентство помогло трудоустроить на предприятия макрорегиона почти 8 тыс. специалистов, открыть 17 образовательных программ в колледжах и вузах ДФО. С декабря 2019 года функции АРЧК распространены на Арктическую зону РФ.