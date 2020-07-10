Память Героя России Магомеда Нурбагандова почтили в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Траурные мероприятия, приуроченные к четвертой годовщине гибели Героя России Магомеда Нурбагандова, прошли в столице Дагестана - Махачкале. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-служба управления Росгвардии по республике.

"В управлении вневедомственной охраны Росгвардии в Махачкале прошли мероприятия, приуроченные к четвертой годовщине гибели Героя России лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова. В мероприятии приняли участие помощник начальника управления Росгвардии по Дагестану Константин Шиян, замначальника управления вневедомственной охраны региона Арсен Абдуллахов, замглавы Махачкалы Запир Алхасов, представители Минмолодежи республики, Юнармии, ветераны службы, коллеги и друзья героя. Мероприятие началось с памятного митинга", - говорится в сообщении.

Заммэра Махачкалы Запир Алхасов отметил значимость сохранения памяти о герое для воспитания подрастающего поколения. "Сегодня четвертая годовщина смерти нашего земляка Магомеда Нурбагандова, чей подвиг должен передаваться из поколения в поколение. На примере таких людей мы должны воспитывать подрастающее поколение. Хочу выразить слова благодарности родителям Магомеда, которые потеряли сына, но в то же время весь Дагестан и вся Россия приобрели большого и достойного человека, героя на все времена и все века", - приводятся в тексте слова Алхасова.

По словам председателя Совета ветеранов управления вневедомственной охраны территориального органа Росгвардии Арсланали Муртазалиева, Магомед Нурбагандов - это "гордость не только Дагестана, но и всей страны". "Нам он запомнился как порядочный и ответственный человек, достойный сын своих родителей", - цитирует пресс-служба Муртазалиева.

В завершение состоялось возложение цветов к мемориальной доске, установленной на фасаде здания управления вневедомственной охраны, после чего память Нурбагандова почтили минутой молчания, сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, память Героя России почтили и в его родном селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана.

"В этот день глава Сергокалинского района Магомед Омаров вместе с сотрудниками администрации района возложил цветы к памятнику Героя России Магомеда Нурбагандова. Прошло четыре года как бандиты жестоко убили Магомеда Нурбагандова и его брата Абдурашида Нурбагандова. Они, не побоясь смерти, остались верны Родине и службе. Их память навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

О подвиге героя

Четверо боевиков 10 июля 2016 года недалеко от села Сергокала захватили нескольких отдыхающих, после чего застрелили Абдурашида Нурбагандова. У его двоюродного брата Магомеда боевики обнаружили удостоверение сотрудника МВД, преступники потребовали у него обратиться к коллегам с призывом уйти из правоохранительных органов. Однако в ответ полицейский сказал: "Работайте, братья!". Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России лейтенанту полиции за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, а также наградил его орденом Мужества.

В честь Магомеда Нурбагандова переименованы улицы в его родном селе Сергокала, а также в Ленинском районе Грозного. Кроме того, в Махачкале улицу имени Николаева в мае 2018 года переименовали в честь братьев Магомеда и Абдурашида Нурбагандовых.