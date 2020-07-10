На Ставрополье закупят 10 спецмашин для подвоза воды за 50 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья закупят 10 специальных машин для подвоза воды, что позволит быстрее доставлять чистую питьевую воду населению в случае аварий или в период летнего дефицита. Об этом в пятницу сообщил отдел информационно-методической работы министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

"10 спецмашин для подвоза воды пополнят автопарк ГУП СК "Ставрополькрайводоканала". Средства в размере 50 млн рублей на закупку автоцистерн для подвоза воды в качестве целевой субсидии ресурсоснабжающей организации выделяет краевой бюджет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в автопарке 27 таких машин. "С расширением зоны присутствия предприятия возникла необходимость увеличения числа машин для подвоза питьевой воды. Приобретение новой техники позволит оперативнее доставлять чистую питьевую воду населению в случае аварий или в период летнего дефицита ресурса", - рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко, слова которого приводятся в прес-релизе.

ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" крупнейшая в крае водоснабжающая организация, обеспечивает питьевой водой более 500 населенных пунктов в 30 районах и городских округах края с населением в 1,5 млн человек, ежегодно снабжая своих потребителей водой в объеме более 177 млн кубометров. В хозяйстве предприятия 288 водопроводных насосных станций, 476 артезианских скважин, 841 резервуар, 28 комплексов очистных сооружений канализации общей производительностью 397 тыс. кубометров в сутки.