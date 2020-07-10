Санатории Ставрополья с начала лета приняли на отдых и лечение более 5 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 10 июля. /ТАСС/. Санатории Кавказских Минеральных Вод с 1 июня по 10 июля приняли на отдых и лечение более 5 тыс. человек. Всего на июнь забронировано свыше 10 тыс. путевок, сообщило в пятницу Министерство оздоровительных курортов и туризма Ставропольского края.

"По состоянию на 10 июля 2020 года из 124 санаторно-курортных учреждений Ставропольского края 85 санаториев уже открылись в период с 1 июня по 10 июля 2020 года и приняли на отдых и лечение 5320 человека, а также еще 7 санаториев готовы к открытию в период с 13 июля по 15 июля", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в настоящее время в санаториях забронировано на июль 10527 путевок. Работа объектов туристской инфраструктуры осуществляется в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

В связи с эпидобстановкой санатории на Ставрополье в период распространения коронавируса на два месяца приостанавливали свою работу. С 1 июня при выполнении требований Роспотребнадзора они возобновили прием отдыхающих. На данный момент в крае разрешена работа небольших магазинов и уличных веранд в кафе, открыты курортные парки, терренкуры, запущены фонтаны.

По информации губернатора края Владимира Владимирова, на 10 июля в регионе зафиксировано 5 975 случаев заражения коронавирусом, за все время выздоровели 3 771 человек, умерли - 114.