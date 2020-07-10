Туркомплекс с гостевым домом и рестораном в ТОСЭР "Онега" планируется запустить в 2021 г

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Компания "Лямицкий берег" планирует в 2021 году запустить туристический комплекс "Онега Story" с гостевым домом, рестораном и музеем на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Онега" в Архангельской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства.

"Резидентом в марте 2020 года стало ООО "Лямицкий берег" с проектом строительства туристического комплекса "Онега Story" с гостевым домом, конференц-залом, рестораном поморской кухни, оздоровительным центром с талассотерапией на основе водорослей Белого моря. Запуск всего комплекса планируется в 2021 году", - говорится в сообщении.

Первым объектом создаваемого комплекса стал гостевой дом на берегу моря. Со снятием ограничений на размещение он начал принимать первых посетителей. Кроме того, в туркомплексе создан музей жемчуга, посвященный истории промысла речного вида этого органического минерала, которым славился край. Первыми экспонатами стали старинные женские головные уборы: кокошники, повойники, короны из жемчуга, бисера и золотого шитья.

"[Руководство компании ведет] активные переговоры с администрацией Онеги по поводу восстановления различных культурных объектов (монастыря, инфраструктуры городского парка), прорабатываются турмаршруты с посещением поморских деревень, где сохранились уникальные церкви. Рассматривается возможность возобновления морских перевозок к Соловецкому архипелагу, которые исторически осуществлялись из Онеги", - отмечается в сообщении.

В настоящий момент компанией-резидентом также поданы документы в администрацию города на получение земельного участка под строительство еще одной гостиницы в Онеге.

Постановление правительства России о создании территории опережающего развития "Онега" было подписано в марте 2018 года. Должно быть создано не менее 90 новых рабочих мест и вложено не менее 265 миллионов рублей инвестиций. В Онеге градообразующими являются предприятия лесопереработки. В рамках ТОСЭР планируется создание лыжного биатлонного комплекса со спортивным городком, строительство центра семейного водного отдыха, открытие туристическо-гостиничного комплекса, организация производства по приему, переработке и сбыту дикоросов.