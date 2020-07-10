Фармацевтический технопарк намерены создать в ТОР "Хабаровск"

ТАСС, 10 июля. Фармацевтический технопарк, который будет включать в себя склад и производство продукции, планируется создать в рамках территории опережающего развития "Хабаровск". Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

"Компания "Фармасити" намерена создать фармацевтический парк в Хабаровске. Объем капитальных затрат составит 14,4 млн рублей. Сопровождение проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", - говорится в сообщении.

Технопарк предполагается разместить в четырехэтажном здании площадью 1,4 тыс. кв. м. Согласно планам, там будут расположены склад и производство фармацевтической продукции. В рамках технопарка планируется наладить в том числе выпуск биологически активных добавок и медицинских изделий. Свободные помещения намерены оборудовать для размещения фармацевтических производств и предлагать их компаниям-партнерам.

"Наше агентство помогло инвестору подготовить документы, и сейчас заявка на получение статуса резидента ТОР "Хабаровск" подана в Корпорацию развития Дальнего Востока. Мы также окажем содействие в подборе других мер государственной федеральной и региональной поддержки, а также окажем помощь в привлечении в проект бизнес-партнеров", - привели в сообщении слова гендиректора АПИ Леонида Петухова.

Как отметили в агентстве, ООО "Фармасити" является дочерней структурой компании "Доктор Айболит", специализирующейся на оптовой продаже медицинских препаратов отечественных и зарубежных производителей. "Сейчас мы намерены выйти на новый уровень и не только продавать, но и производить медицинскую продукцию. Также мы хотим сформировать фармацевтический парк в Хабаровске и предложить другим производителям медицинских препаратов свои услуги в качестве одного из ведущих поставщиков медсредств в ДФО", - цитируют в пресс-службе гендиректора компании "Доктор Айболит" Марию Хан.

ТОР - территории с особым правовым режимом ведения бизнеса, которые позволяют инвесторам проходить административные процедуры в упрощенном порядке, получать налоговые льготы и другие преференции. На сегодняшний день в ведении Минвостокразвития находится 20 дальневосточных и одна арктическая ТОР.