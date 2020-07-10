Три соцучреждения под Мурманском получат почти 88 млн рублей для круглосуточной работы

МУРМАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Комплексный центр социального обслуживания и два психоневрологических интерната Мурманской области получат из резервного фонда правительства региона 87,9 млн рублей на обеспечение круглосуточного режима работы персонала. Соответствующее Постановление подписал в пятницу губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Выделить из резервного фонда правительства Мурманской области Министерству труда и социального развития Мурманской области 87 937 500 рублей для государственных областных учреждений социального обслуживания населения, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области, в целях финансирования расходов, связанных с обеспечением работы учреждений в условиях закрытого круглосуточного режима с обеспечением смены работников с периодичностью не чаще, чем один раз в две недели", - сказано в документе.

Уточняется, что резервные средства предназначены для трех социальных учреждений, работающих круглосуточно: Апатитскому комплексному центру социального обслуживания населения, Апатитскому психоневрологическому интернату № 1 и Кировскому психоневрологическому интернату.

В министерстве труда и социального развития ТАСС пояснили, что в этих трех учреждениях люди работают вахтовым методом с проживанием внутри учреждения, смена вахт происходит один раз в две недели. Деньги из резервного фонда пойдут на оплату их проживания и питания, а также на выплату материальной помощи в размере "северного МРОТ" - 27 899 рублей каждому.