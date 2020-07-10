Трутнев поручил подготовить предложения по переобучению и трудоустройству жителей ДФО

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил разработать предложения по обучению и переобучению безработных жителей макрорегиона для их дальнейшего трудоустройства. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба аппарата вице-премьера.

По данным полпредства, принятые из-за коронавируса ограничительные меры привели к тому, что количество официально зарегистрированных безработных на Дальнем Востоке увеличилось в три раза.

"По итогам совещания Юрий Трутнев дал поручение о разработке предложений по обеспечению стройкомплекса необходимым числом специалистов, а также предложений по обучению и переобучению граждан для их дальнейшего трудоустройства по имеющимся вакансиям", - говорится в сообщении.

Вице-премьер отметил, что оставшиеся без работы граждане смогли получить различные выплаты, это позволило не допустить социальной напряженности в регионах. "В то же время на предприятиях ДФО ощущается нехватка кадров - пустуют 209 тыс. рабочих мест. Совершенно очевидно, что эти рабочие места можно и нужно использовать для повышения занятости. Но просто так это не произойдет. Людям надо помогать. Надо заниматься информированием, обучением, переподготовкой людей", - считает Трутнев.

О комплексе мер по сокращению безработицы

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) проработало комплекс мер, которые помогут улучшить ситуацию на рынке труда, осложнившуюся из-за пандемии, и трудоустроить 118 тыс. дальневосточников.

"Рассматривалось выполнение поручения, которое Юрий Трутнев дал Минтруду России и АРЧК, по разработке комплекса мер, направленных на сокращение уровня безработицы в ДФО. По словам генерального директора АРЧК Сергея Ховрата, агентство проработало и согласовало с региональными правительствами комплекс мер, в рамках которого может быть оказано содействие в трудоустройстве 118 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Подготовленный АРЧК комплекс мер включает четыре направления. Первое - переобучение безработных граждан по востребованным профессиям. За счет ресурсов регионов и агентства переобучение могут пройти до 12,6 тыс. человек. "Второе направление - привлечение безработных к общественным работам и обеспечение им временной занятости. Такую поддержку могут получить 33,7 тыс. человек", - указывается в сообщении.

Третья мера связана с содействием гражданам в открытии собственного дела. Также АРЧК предложило оказывать поддержку самозанятым, внедрять дополнительные меры, которые будут стимулировать работодателей сохранять существующие рабочие места и создавать новые. Обсуждалось профессиональное обучение и переобучение специалистов для компаний - резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

О ситуации с безработицей в ДФО

По словам замглавы Минтруда Елены Мухтияровой, в регионах Дальнего Востока официально зарегистрированы в качестве безработных 187 тыс. граждан. Она отметила, что с учетом региональной специфики нужно подбирать индивидуальные решения для каждого субъекта ДФО. "В первую очередь требуется обратить внимание на дообучение безработных граждан необходимым для трудоустройства навыкам, а также повысить эффективность работы служб занятости в работе с соискателями в тех регионах ДФО, где на одного соискателя приходится две-три вакансии", - пояснила замминистра.

Президент России Владимир Путин поручил реализовать к четвертому кварталу 2021 года меры по восстановлению численности работающих россиян до уровня 2019 года. При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале июля поручил губернаторам взять под личный контроль ситуацию на региональных рынках труда и до 1 сентября представить доклады в Минтруда, в свою очередь министерство должно подготовить сводный доклад для правительства до 10 сентября.

В новость внесены изменения (20:04 мск) - добавлены подробности о разработанном АРЧК комплексе мер по сокращению безработицы.