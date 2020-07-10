В России создали психолингвистический толковый словарь 200 самых известных фамилий

ВОРОНЕЖ, 10 июля. /ТАСС/. Ученые Воронежского государственного университета (ВГУ) создали психолингвистический толковый словарь 200 самых известных в России фамилий политиков, спортсменов, художников, артистов. Он является частью большого психолингвистического толкового словаря русского языка из более 2,5 тыс. наиболее употребительных слов, который планируется завершить к 2022 году, сообщил в пятницу ТАСС профессор, директор Центра коммуникативных исследований ВГУ Иосиф Стернин.

"Наш словарь - нового типа, это психолингвистический толковый словарь русского языка, такого словаря еще никто не делал. Он составляется по результатам психолингвистических экспериментов и показывает, что в сознании современного носителя языка реально связано с употребляемым в русском языке конкретным словом в конкретную историческую эпоху. На первом этапе мы завершили разработку психолингвистического толкового словаря собственных имен - самых известных в России фамилий, среди которых Путин, Шумахер, Высоцкий, Шварценеггер, Шарапова, Роналду, Джонни Депп, Шолохов, Собчак, Чайковский, Нельсон Мандела и другие", - сказал Стернин.

Он пояснил, что такой словарь дает актуальную информацию о словах, показывает, какие значения устарели и уже не употребляются, какие появились новые, что из них актуально для молодежи, что они различают, а что, например, путают. "Например, Нерона при эксперименте многие молодые люди называли писателем, артистом, ученым, летописцем; они не могли различить Аристотеля, Платона и Сократа, а Александра Македонского путали с Юлием Цезарем. Видно, что это уже для них не актуально, и появляется в сознании ложное значение [фамилии]", - считает Стернин.

Ученый добавил, что для словаря молодых людей просили принять участие в эксперименте и назвать первое слово, которое приходит в голову при упоминании известной фамилии, например, "Шумахер", а затем ответить на вопросы "Шумахер - какой?" и " Шумахер - что делает?". Из ответов были сформированы значения слова "Шумахер" в сознании современной молодежи.

По мнению Стернина, психолингвистическое толкование слова дает понять, что о человеке знают и думают молодые люди, как его оценивают. "Имен, которые знают 100% [участников эксперимента], например, в последнем, четвертом, только что вышедшем выпуске словаря, всего два - Путин и Шумахер; на втором месте с 97% - Высоцкий, Шварценеггер и Шарапова, а наименее известные - они получили до 50% - Пьер Карден, Ада Лавлейс, Маркес, Нельсон Мандела, Ландау, Босх", - сказал ученый, уточнив, что словарь создается с 2002 года и планируется к выпуску в 2022 году, в него войдут порядка 2,5 тыс. слов.

Воронежский госуниверситет является одним из крупнейших вузов Черноземья, в 2018 году ему исполнилось 100 лет. Вуз сотрудничает со 120 университетами мира, ведет обучение 11 языкам, в нем обучается свыше 21 тыс. студентов.