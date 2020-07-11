В Воркуте намерены создать арктический медицинский кластер

СЫКТЫВКАР, 11 июля. /ТАСС/. Арктический медицинский кластер намерены создать в Воркуте в Коми для медицинского сопровождения отраслей, участвующих в программах развития Северного морского пути и освоения Арктики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Коми по итогам совещания по комплексному плану развития Воркуты и Инты, прошедшего под руководством зампредседателя правительства РФ Юрия Трутнева.

"Рассматривалось предложение о создании в Воркуте арктического медицинского кластера. С такой инициативой ранее выступил [врио главы Коми] Владимир Уйба, и она была поддержана Минздравом России и ФМБА России. Целью создания арктического медицинского кластера является медицинское сопровождение отраслей, участвующих в программах развития Северного морского пути, программах освоения Арктики, в том числе по созданию ресурсодобывающих производств, для геологоразведочных проектов. Для запуска кластера в Воркуте планируется построить инновационный центр оказания специализированной медицинской помощи, открыть структурное подразделение Коми НЦ УрО РАН", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Трутнев заявил о необходимости доработать проект. "Нужно, чтобы Северный морской путь был комфортным, защищенным и безопасным. В такую концепцию медицинский кластер хорошо вписывается. Но предполагается, что он будет находиться на значительном расстоянии от места прохождения судов, поэтому нужно дополнительное время для проработки проекта", - заметил он.

Добыча угля, нефти и газа

На совещании рассматривался также вопрос развития угледобычи в Воркуте. Градообразующим предприятием заполярного города является АО "Воркутауголь" (ПАО "Северсталь"). Производственная программа компании предполагает достижение максимума добычи в 11,8 млн тонн к 2023 году (с 9,6 млн тонн в 2018 году) с последующим спадом до 0,2 млн тонн к 2037 году и полной остановкой производства. С учетом постепенного снижения активной деятельности предприятия планируется постепенное сокращение численности работников. Продолжение угледобычи в перспективе после 2030 года в Воркуте возможно только в случае разработки новых месторождений угля. Для сохранения занятости в Воркуте ПАО "Северсталь" разработало инвестиционный проект по строительству шахты с обогатительной фабрикой в пределах шахтного поля № 1 Усинского месторождения коксующегося угля (Усинское-1), который сейчас не реализуется из-за его низкой экономической эффективности. Для реализации проекта потребуются меры государственной поддержки.

Обсуждалось также развитие нефте- и газодобычи в Интинском районе. На территории Инты действуют 19 лицензий на углеводородное сырье. Возможно осуществление крупных направлений поисковых работ, способствующих выявлению новых месторождений углеводородного сырья, что определит формирование нового центра газодобычи в районе города Инты.

"Экономика Воркуты и Инты имеет ярко выраженную сырьевую, добывающую направленность. Монопрофильность этих городов формировалась несколько десятков лет, и для диверсификации их экономики требуется немало усилий, средств и времени. Самостоятельно решить проблемы моногородов, где подавляющую часть экономической повестки формируют крупные вертикально-интегрированные компании, а люди живут в тяжелейших арктических условиях, Республике Коми без поддержки федерального центра невозможно. Но мы убеждены, что потенциал развития Воркуты и Инты не исчерпан", - сказал Уйба.

О Воркуте и Инте

Воркута - заполярный угледобывающий моногород в Республике Коми с населением около 74 тыс. человек, четвертый по величине за северным полярным кругом, опорная зона Арктики РФ. В состав городского округа Воркута входит семь населенных пунктов - город и поселки. Практически весь добываемый в Воркуте уголь поставляется на Череповецкий металлургический комбинат.

В приполярной Инте, которая теперь также отнесена к Арктической зоне РФ, добывали только энергетические угли, спрос на которые в ближайшее время не предвидится. Градообразующее предприятие "Интауголь" ликвидируется с 2018 года. Перспективный для Инты проект реализует ООО "Тимано-Печорская газовая компания" - по поиску, разведке и разработке месторождений углеводородов в Интинском районе. Инта - приполярный моногород с населением около 27 тыс. человек.