Военные свяжут Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Подразделения Минобороны выполнят работы по связыванию Тайганского и Симферопольского водохранилищ в Крыму. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"По просьбе руководства Республики Крым Минобороны РФ свяжет трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилище", - отмечается в сообщении.

По данным военного ведомства, подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов начали прокладку трубопровода, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым. Они построят магистраль протяженностью более 60 км. К выполнению задач привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.

В субботу в Симферополь прибыли первые подразделения соединений материально-технического обеспечения и воинский эшелон со специальной техникой, оборудованием и материальными средствами.