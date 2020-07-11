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75-летие Победы

Во Владикавказе состоялось открытие обновленного мемориала "Барбашово поле"

На территории мемориального комплекса разместили 72 баннера, на каждом из которых изображено около 100 портретов участников Великой Отечественной войны

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июля. /ТАСС/. Торжественное открытие обновленного мемориала "Барбашово поле" в связи с празднованием 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоялось во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"В рамках осуществляемой в республике патриотической работы по инициативе министерства внутренних дел по республике во взаимодействии с Советом ветеранов республики и Советом ветеранов ОВД и ВВ при поддержке главы республики Вячеслава Битарова на мемориальном комплексе "Барбашово поле" реализован проект увековечивания памяти уроженцев республики, принимавших участие в Великой Отечественной войне, - "Великая Победа в лицах", - говорится в сообщении.

Новая экспозиция состоит из 72 баннеров, на каждом из которых изображено около 100 портретов участников Великой Отечественной войны, и зрительной площадки на 180 посадочных мест с широкоформатным экраном и информационным интерактивным терминалом. На терминале идет постоянная трансляция "Бессмертного полка", видеоматериалов об уроженцах Северной Осетии - участниках Великой Отечественной войны, а также художественных и документальных фильмов патриотической направленности.

У мемориального комплекса есть сайт с виртуальным 3D туром, а также огромным массивом цифровой информации о каждом из 89 тыс. героев из Северной Осетии, ушедших на фронт Великой Отечественной войны. Собрать такое количество материалов стало возможным благодаря кропотливой работе и взаимодействию граждан и сотрудников органов внутренних дел республики.

"Два года назад, в канун великого Дня Победы, мы торжественно открыли военно-исторический мемориальный комплекс "Барбашово поле". За это время мемориал стал одной из любимых достопримечательностей Северной Осетии. Сегодня мы вновь присутствуем здесь, в обновленном и дополненном новой экспозицией музее под открытым небом. Особую благодарность выражаю министру Михаилу Скокову. Благодаря его неравнодушию и активной гражданской позиции удалось воплотить в реальность этот грандиозный проект. Считаю, что такие объекты необходимы в целях военно-патриотического воспитания молодого поколения, чтобы потомки знали, помнили прославленных земляков и росли на их примерах", - цитирует пресс-служба главу республики.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная Осетия75-летие Победы
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