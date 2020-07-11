Во Владикавказе состоялось открытие обновленного мемориала "Барбашово поле"

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июля. /ТАСС/. Торжественное открытие обновленного мемориала "Барбашово поле" в связи с празднованием 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоялось во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"В рамках осуществляемой в республике патриотической работы по инициативе министерства внутренних дел по республике во взаимодействии с Советом ветеранов республики и Советом ветеранов ОВД и ВВ при поддержке главы республики Вячеслава Битарова на мемориальном комплексе "Барбашово поле" реализован проект увековечивания памяти уроженцев республики, принимавших участие в Великой Отечественной войне, - "Великая Победа в лицах", - говорится в сообщении.

Новая экспозиция состоит из 72 баннеров, на каждом из которых изображено около 100 портретов участников Великой Отечественной войны, и зрительной площадки на 180 посадочных мест с широкоформатным экраном и информационным интерактивным терминалом. На терминале идет постоянная трансляция "Бессмертного полка", видеоматериалов об уроженцах Северной Осетии - участниках Великой Отечественной войны, а также художественных и документальных фильмов патриотической направленности.

У мемориального комплекса есть сайт с виртуальным 3D туром, а также огромным массивом цифровой информации о каждом из 89 тыс. героев из Северной Осетии, ушедших на фронт Великой Отечественной войны. Собрать такое количество материалов стало возможным благодаря кропотливой работе и взаимодействию граждан и сотрудников органов внутренних дел республики.

"Два года назад, в канун великого Дня Победы, мы торжественно открыли военно-исторический мемориальный комплекс "Барбашово поле". За это время мемориал стал одной из любимых достопримечательностей Северной Осетии. Сегодня мы вновь присутствуем здесь, в обновленном и дополненном новой экспозицией музее под открытым небом. Особую благодарность выражаю министру Михаилу Скокову. Благодаря его неравнодушию и активной гражданской позиции удалось воплотить в реальность этот грандиозный проект. Считаю, что такие объекты необходимы в целях военно-патриотического воспитания молодого поколения, чтобы потомки знали, помнили прославленных земляков и росли на их примерах", - цитирует пресс-служба главу республики.