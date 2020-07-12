В школе морских охотников на Чукотке прошли первые практические занятия

ТАСС, 12 июля. Первые практические занятия прошли в школе "Юного морзверобоя Чукотки" в национальных селах полуострова Инчоун и Уэлен, которые находятся на берегу Северно-Ледовитого океана. Воспитанники - дети 9-13 лет - вместе со взрослыми охотниками добывают и разделывают морских животных, учатся готовить национальные блюда из мяса обитателей океана и предсказывать изменения арктической погоды. Об этом в День рыбака ТАСС рассказал преподаватель школы, почетный морзверобой Чукотского АО с тридцатилетним стажем Евгений СивСив.

Проект "Юный морзвербой Чукотки" существует уже несколько лет. Однако до сезона этого года энтузиасты, жители национальных сел полуострова, проводили занятия и экипировали детей за собственный счет. В апреле власти региона поддержали заявку создатели школы получили из регионального бюджета 1,2 млн рублей на дальнейшее развитие.

"Мы давно учим детей, но в этом году получили субсидию - больше одного миллиона рублей на закупку инвентаря, непромокаемой теплой одежды для ребят, палаток, посуды, инструментов. Финансирование рассчитано на пять лет, но все необходимое мы уже купили - просто будем бережнее относиться, чтобы в следующие сезоны использовать. Главная наша задача - обучение детей и подростков основам морзверобойного промысла коренных малочисленных народов Чукотки и сохранение преемственности поколений. Погода нас в этом году как по заказу радует, поэтому мы занимаемся прямо на океаническом побережье рядом с бригадами профессиональных охотников пять дней в неделю", - рассказал СивСив.

Морской зверобойный промысел на Чукотке - это не развлечение, а важнейшая отрасль хозяйствования коренных народов. Как пояснила ТАСС и.о. заместителя начальника управления по делам коренных народов Чукотки Валентина Долганская, мясо и жир морских млекопитающих на протяжении веков являются традиционной пищей для представителей древних морских зверобойных культур - эскимосов и береговых чукчей.

"Профессиональными морскими охотниками - жителями прибрежных сел, ведется добыча серых и гренландских китов, моржей, белух, акиб и лахтаков. Заниматься промыслом гренландских китов, занесенных в Красную книгу и запрещенных к добыче, могут лишь коренные жители Чукотки исключительно для личных потребностей. Вообще добыча всего морского зверя в национальных поселках направлена на потребности коренного населения в пище, а также для обеспечения бытовых нужд и народных художественных промыслов", - сказала Долганская.

Школа на краю земли

Первыми в "обновленную" школу юных морских звербоев в этом году зачислили 15 детей из сел Уэлен и Инчоун, среди них две девочки. Для маленьких жительниц национальных сел тоже нашлась работа: они сделали свои первые пекули - традиционные женские ножи, которые коренные народы севера используют только для разделки мяса, а также сварили блюдо из лахтака - представителя семейства тюленей, которым угостили жителей удаленных поселков.

"Я уже второй год занимаюсь, и больше всего мне нравится стрелять. Евгений Борисович (СивСив) говорит, что у меня все неплохо получается. Мой дядя - двукратный чемпион округа по ездовому спорту на собачьих упряжках, а мне морзвербойство больше нравится. Пока, конечно, не думал, кем хочу стать, когда вырасту, но, думаю, будет не лишним и это уметь. Наши предки ведь именно так жили, и только благодаря океану они выжили здесь", - сказал ТАСС десятилетний ученик школы Илья Поягирдин.

Евгений СивСив уточнил, что обучение китобойному промыслу - далеко не единственная цель проекта. "Мы хотим, чтобы наши дети помнили свои корни. Понятно, что сегодня и одежда хорошая есть, и обувь, но девочки должны уметь и шкуру выделать, и сшить из нее что-то - это ведь всегда может пригодиться. У нас на Чукотке умелицы есть, которые модную одежду создают из меха и шкур животных, так у них заказы расписаны на несколько месяцев вперед", - сказал он.

До конца августа ребята будут учиться изготавливать инвентарь охотника, прогнозировать погоду, наблюдать за повадками животных и птиц. "Понятно, что не все из них придут в будущем на профессиональный промысел, но азы выживания в арктических условиях им, живущим на этой земле, всегда пригодятся", - уверен преподаватель.

Помнить о корнях

Воспитанники школы проводят время не только на океаническом побережье, но и стреляют по мишеням, разжигают костры, учатся ставить палатку, ориентироваться на местности и выживать в экстремальных условиях, в том числе при встрече с диким зверем. Немало времени юные морзвербои проводят на спортплощадках, готовятся к выступлению на празднике морского охотника, приуроченного ко Дню рыбака.

"Когда мальчишки моржа разделывали, семилетние малыши рядом крутились и к нам просились. Но я понимаю - по технике безопасности самых маленьких к себе взять мы не можем, поэтому пусть подрастут. Тем более, что проект на пять лет рассчитан, а там, если силы будут - продолжим. В конце сезона самых активных "молодчиков" наградим, презенты подарим, да будем ждать их в следующем году. Понятно, что молодежь стремится из национальных удаленных сел переехать поближе к городу, но хочется, чтобы детство у них было запоминающимся, и на "большой земле" они не пропали. И чтобы обязательно гордились уникальными местами, где они родились и выросли", - сказал СивСив.

Всего на Чукотке зарегистрировано 68 некоммерческих организаций, представляющих интересы коренных малочисленных народов Севера, из них 60 - это общины, девять из которых занимаются морзверобойным промыслом. Наряду с оленеводством - это единственные этносохраняющие отрасли сельского хозяйства округа, в которых заняты коренные малочисленные народы. В регионе насчитывается около 300 профессиональных морских охотников.