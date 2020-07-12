В парках Ульяновска появятся аллеи трудовой доблести

УЛЬЯНОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Ульяновские власти создадут Аллеи трудовой доблести в городских парках. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Василий Гвоздев.

"Мы предложили в каждом городском парке сделать Аллею трудовой доблести. Например, в парке Победы будет главная городская аллея трудовой доблести, в парке "Семья" Засвияжского района - аллея трудовой доблести ветеранов Ульяновского автомобильного завода, на Нижней Террасе, рядом с заводом имени Володарского, - аллея трудовой доблести володарцев, которые работали в годы войны, начиная от Михаила Лимасова, старейшего токаря, проработавшего на заводе практически до 103 лет, заканчивая теми, кто работает на знаменитом предприятии сегодня", - сказал собеседник агентства.

Гвоздев добавил, что в Ульяновске также будет установлена стела города трудовой доблести. "Какая она будет, где она будет стоять - решать жителям Ульяновской области. Мы запускаем сейчас процесс этого обсуждения", - пояснил он.

Собеседник агентства уточнил, что в Ульяновской области в годы Великой Отечественной войны было развернуто 26 госпиталей для раненых. "У нас большое количество фабрик, предприятий работало не только в городе Ульяновске. Военное поколение трудилось по всей области, в том числе и в городе Димитровграде. Дети войны работали на полях, выращивали урожай, кормили фронт и страну, производили автомобили, как на Ульяновском автомобильном заводе. На заводе имени Володарского выпускался каждый третий патрон для фронта", - отметил Гвоздев.

2 июля на сайте Кремля был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому почетное звание "Город трудовой доблести" было присвоено 20 городам, в их числе был и Ульяновск. Среди других городов - Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ, в котором утвердил план мероприятий, приуроченных к присвоению Ульяновску почетного звания. "Считаю правильным включить в региональный комплекс мероприятий по сохранению военно-исторического и трудового наследия проведение уроков исторической памяти в образовательных учреждениях, создание в областном центре регионального музея и аллеи трудовой доблести. Необходимо проработать вопрос об увековечивании имен людей и предприятий, внесших вклад в трудовую военную историю города и области. Также предлагаю учредить знак в честь присвоения Ульяновску почетного звания", - привели слова Морозова в его пресс-службе.