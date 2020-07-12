Пусконаладка оборудования началась на заводе РРПК в ТОР "Надеждинская" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Пусконаладка оборудования началась в воскресенье в День рыбака на заводе "Русский минтай", который "Русская рыбопромышленная компания" (РРПК) строит на территории ТОР "Надеждинская" в Приморье. Завод планируется запустить 1 сентября, он будет выпускать филе минтая, стейки и брикеты фарша, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

По системе инвестиционных квот государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов). Сейчас на Дальнем Востоке начинают работу первые построенные по программе заводы.

"Завод запускается в рамках программы инвестиционных квот, которая дала огромные возможности для "Русской рыбопромышленной компании", для реализации крупных, масштабных инвестпроектов. <...> В целом компания нацелена на выпуск продукции с добавленной стоимостью, которая будет доступна и для жителей региона, и в целом для жителей страны", - сказал на церемонии генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко.

Оборудование, установленное на заводе, позволит выпускать до 155 тонн готовой продукции в сутки, в основном - филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш брикетами, стейки. Из отходов основного производства будет выпускаться не менее 20 тонн рыбного жира и муки в сутки. С вводом предприятия в эксплуатацию уже в нынешнем году в регионе будет создано 130-150 рабочих мест, а с выходом на двухсменную работу - до 350. Ожидается, что за первые 10 лет работы от компании "Русский минтай" в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поступит свыше 7 млрд рублей.

"Мы хотим сделать так, чтобы продукция из минтая полюбилась не только жителям Приморья, но и жителям других регионов страны. <...> Уверен, что этот проект внесет достойный вклад в экономику Приморья, всего Дальнего Востока и будет обеспечивать продовольственную безопасность Российской Федерации", - отметил на церемонии председатель совета директоров РРПК Глеб Франк.

По словам генерального директора КРДВ Дмитрия Тетенькина, сегодня в ТОР "Надеждинская" свои проекты реализуют 65 резидентов, которые планируют инвестировать 54 млрд рублей и создать более 5,5 тыс. рабочих мест. Они уже вложили в развитие края 13 млрд рублей и трудоустроили почти 1 тыс. человек.

ТОР "Надеждинская"

Специализация ТОР "Надеждинская" - транспорт, логистика, легкая и пищевая промышленность, сборочные производства и переработка минерального сырья. В конце 2019 года стала известно, что эта территория рассматривается как приоритетная площадка для индустриального парка, который планирует создать корейская "Эл-Эйч Корпорэйшн". В октябре 2019 года Владивостоке полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев отмечал, что ТОР "Надеждинская" в Приморье востребована, но указывал на несинхронизированное строительство предприятий и инфраструктуры.