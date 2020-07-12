Новый выпуск переднеазиатских леопардов в природу Северного Кавказа состоится в августе

ТАСС, 12 июля. Выпуск пяти переднеазиатских леопардов (кавказских барсов), выращенных в Сочинском центре разведения, в дикую природу планируется в августе. До этого момента всем подросшим котятам предстоит пройти ряд экзаменов на умение самостоятельно охотиться и избегать человека, сообщил ТАСС куратор проекта Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и компании "Русгидро" по восстановлению леопардов в Северной Осетии Артур Алибеков.

"Проведена подготовка к выпуску в естественную среду обитания пяти кавказских барсов, выпуск запланирован на август. Регионы выпуска - это территория Северной Осетии и территория Кавказского государственного природного биосферного заповедника. В настоящий момент молодые хищники проходят экзаменационные испытания, они завершатся к концу июля. Ученые ИПЭЭ РАН с коллегами из Московского зоопарка и Фонда дикой природы проводят независимую оценку готовности каждой особи к самостоятельной и безопасной жизни в диких условиях по целому комплексу факторов", - сказал он.

По результатам испытаний будет понятно, кто из молодых хищников готов к выпуску. Одновременно с работой ученых в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка при поддержке "Русгидро" в Осетии идет подготовка к приему леопардов.

Ежедневно с 04:00, когда у краснокнижных зверей в вольерах подготовки к выпуску начинается активность, ученые наблюдают по камерам видеонаблюдения за их реакциями в различных ситуациях, заданных специальными тестами. В частности, оцениваются их охотничьи навыки, реакции по отношению к одомашненным животным, умение избегать конфликтов, не попадаться на глаза человеку. Важно убедиться в том, что барс действительно выживет в дикой природе, сумеет обосноваться на территории, не будет представлять опасность для человека. После окончания экзаменационных испытаний на животных будут установлены спутниковые ошейники, к которым леопарды должны адаптироваться, пояснил собеседник агентства.

"Не прошедшие испытания животные могут остаться еще на год в центре разведения, чтобы пройти дополнительный курс подготовки или быть перенаправленными в зоопарк для размножения. Выпускать неподготовленных зверей [в дикую природу] нельзя, это значит обрекать их на верную гибель. К сожалению, в России пока только один центр разведения, поэтому каждая особь на вес золота", - уточнил Алибеков.

В этом году в Сочинском центре у одной из самок переднеазиатского леопарда родился всего один котенок, это позволит через два года подготовить к выпуску еще одного хищника. Ученые надеются, что другая пара леопардов тоже принесет потомство, ведь два года назад приплод от двух пар составил пять особей, добавил он.

Программа восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

В 2005 году специалисты Российской академии наук и WWF России разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ. С 2009 года программу поддерживает президент России Владимир Путин. В Северной Осетии реализацию программы восстановления поддерживает компания "Русгидро".

В ходе мониторинга ученые объединяют информацию обо всех леопардах, выпущенных в природу на российском Кавказе и природных особях, которые заходят из Закавказья. Выпуск в 2016 и 2018 годах в дикую природу переднеазиатских леопардов, выращенных в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка, - только первые шаги по созданию новой популяции на Северном Кавказе, численность которой должна составлять не менее 50 особей.