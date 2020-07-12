Власти Коми заявили, что медкластер в Воркуте позволит развивать адаптацию к Северу

СЫКТЫВКАР, 12 июля. /ТАСС/. Планируемый в Воркуте арктический медицинский кластер позволит развивать в Коми современные медицинские технологии и привлечь разработки ученых республики по адаптации человека к жизни на Севере. Об этом рассказал врио главы Коми Владимир Уйба по итогам совещания по комплексному плану развития Воркуты и Инты, которое прошло под руководством зампредседателя правительства РФ Юрия Трутнева.

"Создание такого кластера поддержали Минздрав России, Федеральное медико-биологическое агентство и Минобороны, это очень важно. Такой кластер - это новая история в развитии медицины Воркуты и всей республики. Там будут не только современные медицинские технологии, но и вопросы адаптации человека к Северу. Это большая научная работа, которая должна постоянно идти. У нас есть в Коми научный центр, это возможность привлечь ученых, их уникальные разработки", - объяснил Уйба в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона "ВКонтакте".

Как пояснил Уйба, создание кластера - это одна из возможностей диверсифицировать экономику моногорода Воркуты, снизить ее зависимость от угледобычи.

Как сообщала в субботу пресс-служба руководителя региона, медицинский кластер в Воркуте, одной из опорных зон Арктики, предложил создать Уйба для медицинского сопровождения отраслей, участвующих в программах развития Северного морского пути, программах освоения Арктики, ресурсодобывающих производств, геологоразведки. Для запуска кластера в Воркуте планируется построить инновационный центр оказания специализированной медицинской помощи, открыть структурное подразделение "Коми научный центр Уральского отделения РАН". Трутнев проект поддержал и предложил его доработать.