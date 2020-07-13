Инвестпрограмма "квоты под киль" позволила построить суда и заводы на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июля. /ТАСС/. Федеральные квоты на инвестиционные цели, так называемые квоты под киль, введенные в 2015 году, позволили за пять лет построить на Камчатке восемь рыбоперерабатывающих заводов и заложить строительство семи судов для камчатских предприятий, рассказал ТАСС врио министра рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

"На Камчатке эта мера позволила построить восемь мощных рыбоперерабатывающих заводов и заложить строительство семи новых судов, три из которых уже готовы", - сказал Здетоветский.

Квоты на инвестиционные цели предполагают, что 20% квот с каждого судна отдается на стимулирование компаний, которые занимаются строительством судов на российских верфях. Эта мера была введена в 2015 году для обновления промыслового флота, 70% которого, по оценкам Росрыболовства, устарели.

Отмечается, что одними из первых на Дальнем Востоке к обновлению собственного флота в рамках инвестквот приступили на Камчатке в рыболовецком колхозе имени Ленина. Предприятие заключило контракт с Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь" на строительство трех современных траулеров-сейнеров, и это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет. В настоящий момент два новых судна уже работают на предприятии, строительство третьего находится на завершающей стадии.

Решение о введении "квот под киль" было принято на заседании Госсовета в октябре 2015 года. Тогда президент России Владимир Путин высказал мнение, что создание современной прибрежной инфраструктуры, перерабатывающих предприятий и высокотехнологичного рыбопромыслового флота - это забота не только государства, но и рыбаков, которые уже способны инвестировать часть своих средств, полученных от освоения квот на вылов рыбы, в модернизацию рыбохозяйственного комплекса. Сейчас рыбаки Камчатки обеспечивают более 31% общероссийского улова и 45% вылова по дальневосточному бассейну.