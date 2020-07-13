Ученые скорректируют программу выпуска леопардов в Северной Осетии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Анализ поведения первых выпущенных в дикую природу Северной Осетии переднеазиатских леопардов (кавказских барсов) по кличке Волна и Эльбрус позволил ученым скорректировать предстоящую программу выпуска новых молодых барсов, выращенных в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка. Об этом сообщил ТАСС куратор проекта Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и компании "Русгидро" по восстановлению барсов в Северной Осетии Артур Алибеков.

Выпуск пяти переднеазиатских леопардов, выращенных в Сочинском центре, в естественную среду обитания планируется в августе. Сейчас молодые хищники проходят экзаменационные испытания, они завершатся к концу июля. "Первая самка переднеазиатского леопарда по кличке Волна, выпущенная в национальном парке "Алания" в Ирафском районе Северной Осетии в 2018 году, успешно адаптировалась в традиционных местах обитания. Анализ ее передвижений позволил нам скорректировать программу подготовки к выпуску в Осетии нового выводка барсов. Звери будут выпущены не в той зоне, где он прошел впервые, а в той, которую, по данным мониторинга, больше облюбовала себе самка Волна", - сказал Алибеков, пояснив, что назвать точно место выпуска ученые в настоящий момент не имеют права из соображений безопасности краснокнижных зверей.

Волна прошла адаптацию в дикой природе на "отлично", хищница определила для себя участок обитания, было зарегистрировано множество кластеров охоты, причем ее добычей преимущественно были дикие копытные животные и шакалы. Она передвигалась на достаточно большие расстояния - от границ с Кабардино-Балкарией до Южной Осетии, держась в лесных и горных массивах вдали от населенных пунктов. Если молодые хищники из центра восстановления леопарда - две самки и самец - успешно пройдут испытания перед выпуском, они смогут составить компанию Волне и создать предпосылки для размножения в дикой природе, пояснил собеседник агентства.

"В целом опыт первого выпуска переднеазиатских леопардов показал, что экорегион, в котором находится Северная Осетия, очень благоприятен для восстановления популяции барсов. Причем как в экологическом, так и в социальном аспектах. Нам очень важно обеспечить в результате системной работы условия для их обитания и безопасной жизни, тогда они смогут дать первое потомство и начнется процесс их самовосстановления на Кавказе", - добавил Алибеков.

Программа восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

В 2005 году специалисты Российской академии наук и WWF России разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ. С 2009 года программу поддерживает президент России Владимир Путин. В Северной Осетии программу по восстановлению леопарда поддерживает компания "Русгидро" и Минприроды региона.

В ходе мониторинга ученые объединяют информацию обо всех леопардах, выпущенных в природу на российском Кавказе, и природных особях, которые заходят из Закавказья. Выпуск в 2016 и 2018 годах в дикую природу переднеазиатских леопардов, выращенных в Сочинском центре восстановления леопарда, - только первые шаги по созданию новой популяции на Северном Кавказе, численность которой должна составлять не менее 50 особей.