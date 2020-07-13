Найденные при строительстве трассы "Таврида" предметы выставят в музее "Херсонес"

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты музея-заповедника "Херсонес Таврический" (Севастополь) отреставрировали около 300 предметов, найденных археологами во время охранных раскопок перед строительством трассы "Таврида" на Крымском полуострове. Часть коллекции - собранные из сотен кусочков стеклянные сосуды, ювелирные украшения, оружие и декоративные изделия - будет храниться в фондах "Херсонеса", а в течение года планируется представить эти изделия на выставке, сообщила ТАСС директор учреждения Елена Морозова.

По ее словам, в результате раскопок, которые в обязательном порядке проводились перед строительством каждого участка трассы "Таврида", проходящей через весь Крымский полуостров и соединяющей Керчь и Севастополь, музей получил около 1,8 тыс. предметов. Пролежав несколько веков в земле, эти предметы разрушаются и требуют многомесячного труда реставраторов, чтобы остановить процесс их разрушения и подготовить для экспонирования.

"Мы уделяем большое внимание находкам, которые были сделаны при охранных раскопках, предшествовавших строительству трассы "Таврида". Результатом этой работы, безусловно, будет выставочный проект. Я надеюсь, что уже в конце этого года - начале следующего мы сможем организовать выставку, где представим часть коллекции", - рассказала Морозова.

Заведующая отделом научной реставрации "Херсонеса Таврического" Инга Шведова подчеркнула ценность формирующейся коллекции. "То, что эта экспозиция [предметов с "Тавриды"] будет иметь колоссальный успех, чувствуется в процессе реставрации. Были обнаружены ювелирные украшения, оружие, в том числе парадный меч вождя, украшенный золотыми обкладками со сложным погребальным набором, стеклянные и керамические изделия... В нашей коллекции и раньше были похожие вещи, но не в таком количестве. Для нас, реставраторов, это вызов, но и творчество, и поиск. Такая работа бывает один раз в жизни", - отметила Шведова.

Инкубатор для артефактов

В музее отмечают, что на севастопольских участках "Тавриды" самые интересные находки сделаны в могильнике, который получил условное название "Фронтовое-3". Там работала группа ИА РАН под руководством Сергея Язикова. "Ценность [найденного могильника] для науки в том, что часто нам достаются разграбленные места погребений, жалкие осколки. Грабители все расшвыривали, предметы не на своих местах. А здесь предметы на своих местах, множество ценных артефактов, в том числе великолепных образцов оружия", - отметила Шведова.

Она уверяет, что восстановить можно даже очень поврежденный меч, который после нескольких веков в земле "буквально опутан сетью трещин". Нужно обладать навыками и оборудованием, потребуется долгая и кропотливая работа. Многие металлические предметы поступили в "Херсонес" в аварийном состоянии. Работа реставраторов в этом случае походила на работу врачей. Прежде чем браться за "лечение", сделали томограммы для оружия и нескольких ювелирных украшений. Для этого договорились с больницей, сделали снимки, затем специалисты взялись за их расшифровку. Где-то это помогло увидеть скрытые трещины, а бесформенный комок оказался фрагментом римской кольчуги. Это ценная для музея находка.

"Сложность заключается в том, что все металлические предметы из железа частично или полностью минерализованы. Приходится осторожно очищать предмет, восстанавливать внешний облик, подклеивать расслоившиеся фрагменты. Большая редкость, что в данном могильнике мечи находились в деревянных ножнах. В некоторых местах сохранились фрагменты красной краски. А на найденных там же небольших клинках сохранились кожаные ножны со следами красной краски", - рассказала руководитель отдела.

Штучные специалисты

Директор "Херсонеса" Елена Морозова отметила, что сейчас найти хорошего реставратора очень сложно. Чаще берется молодой специалист, уже в музее он получает опыт по работе с разными типами материалов. На его подготовку на рабочем месте уходит несколько лет.

Руководитель реставраторов Инга Шведова отметила, что большую роль в организации процесса сыграла оснащенность оборудованием. После воссоединения Крыма с Россией "Херсонес Таврический" начал получать большое финансирование, стал побеждать в грантовых конкурсах.

При этом, как отмечают в "Херсонесе", российские, в частности, севастопольские специалисты обладают обширными знаниями и умеют использовать множество технологий для восстановления артефактов. Их знания востребованы за рубежом. "Многие зарубежные коллеги приглашают наших специалистов или приезжают в Россию для участия в конференциях по этой теме, для обмена опытом. И никакие санкции не могут помешать профессиональному сотрудничеству. Но и посмотреть, как работают в других странах, всегда полезно. Надеюсь, что политическая ситуация, из-за которой у нас возникают сложности с международными проектами, вскоре изменится", - сказала Морозова.

Шведова добавила, что реставраторы "Херсонеса" не прекращали общения с иностранными коллегами. "Мы поддерживаем диалог с представителями Великобритании, Италии, Греции. Советуемся, обсуждаем сложные методики. Они заинтересованы в нашем опыте, мы - в их разработках. Тем более, что такие находки крайне редки, у коллег они вызывают искреннее восхищение", - пояснила реставратор.

В будущем музей надеется создать собственный археологический центр, на базе которого будет сконцентрирован научный потенциал "Херсонеса", также будет организована школа реставраторов. "Школа реставраторов позволит привлекать к нам и крымских специалистов, и специалистов из других регионов России, из-за рубежа. Мы сможем собирать и обобщать опыт разных коллективов, музеев, научных организаций", - отметила директор "Херсонеса" Морозова.