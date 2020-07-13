В Мурманской области создадут дополнительные бригады скорой помощи

МУРМАНСК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области усилят работу скорой медицинской помощи за счет формирования дополнительных бригад в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и увеличения случаев заражения коронавирусом в регионе. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев на оперативном совещании в правительстве региона.

"На прошлой неделе три бригады скорой медицинской помощи дополнительно введены за счет оптимизации графика работы и выхода сотрудников из отпусков, и с 15 июля у нас еще две бригады на Мурманск заработают дополнительно. В поликлиниках у нас заработает еще четыре бригады неотложной помощи в Мурманске, с сегодняшнего дня мы начинаем работу патронажной бригады на ковид в Североморске", - сказал Панычев.

За счет этих мер, по словам министра, получится обрабатывать около 400 вызовов в Мурманске и Североморске, разгружая скорую медицинскую помощь. Кроме того, оптимизируется работа диспетчерской службы скорой помощи. Если человек дозвонился до скорой и у него есть симптомы ОРВИ легкого течения, то звонок передадут в поликлинику и к человеку отправят патронажную бригаду, помощь звонивший получает в этот же день.

Панычев также сообщил, что в Центре многопрофильной городской больницы в Мурманске будет развернуто дополнительно 40 коек для лечения "пациентов с нековидной пневмонией". Будут ли задействовать мобильный инфекционный госпиталь, построенный в Мурмашах под Мурманском, не сообщалось.

По данным министерства здравоохранения, на утро понедельника в Мурманской области выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 7 228, 4 284 пациента выздоровели и выписаны из больницы, 2 746 находятся на лечении, около 35% из них - пациенты со средней тяжестью, 95 пациентов тяжелых. На искусственной вентиляции легких находятся 14 человек, 32 человека умерли.