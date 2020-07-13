На Эльбрусе началось строительство новой "красной" горнолыжной трассы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Строительство новой горнолыжной трассы высшей категории сложности началось на Эльбрусе в Кабардино-Балкарской Республике, она будет начинаться на высоте более 3,8 тыс. метров над уровнем моря. Об этом в понедельник сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

"На горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии приступили к строительно-монтажным работам новой трассы "красного" уровня сложности. Сейчас идет обработка скальных пород и подготовка полотна будущей трассы", - говорится в сообщении.

По данным министерства, на первом этапе реализации проекта была сформирована рабочая документация и проведены все необходимые подготовительные работы. В районе трассы будут установлены снегоудерживающие барьеры для защиты от лавин. Завершить все работы и открыть объект планируется в предстоящем зимнем сезоне, уточнили в министерстве.

Новая трасса будет начинаться на станции "Гара-Баши" на высоте 3 846 метров. Средняя ширина - порядка 40 метров, ее протяжность по склону составит 1,5 км, перепад высот - более 400 метров. "Сейчас на участке "Гара-Баши" - "Мир" действует одна горнолыжная трасса, тоже красного уровня сложности. Запуск новой ее разгрузит, катание в высокий сезон станет комфортнее", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании "Курорты Северного Кавказа" Хасана Тимижева.

В настоящее время "Курорт Эльбрус" располагает 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс и семью подъемниками. В 2015 году там была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигнув отметки 3 847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.

Десятого июля курорт "Эльбрус" открылся после карантина. Помимо канатных дорог, начали работу гостиницы, рестораны и кафе в Приэльбрусье, уточнили в Минэкономразвития.