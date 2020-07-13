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На Ставрополье построят межпоселковый водовод, который обеспечит водой 10 тыс. человек

Его планируют построить до конца 2021 года

ПЯТИГОРСК, 13 июля. /ТАСС/. Новый межпоселковый водовод построят до конца 2021 года на Ставрополье. Он обеспечит качественным водоснабжением семь населенных пунктов Предгорного района, сообщила в понедельник пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Водную" проблему жителей сразу нескольких населенных пунктов Предгорного района решат в рамках краевой программы "Повышение качества водоснабжения на территории Ставропольского края". Здесь в этом году начнется строительство межпоселкового водовода", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время почти 10 тыс. жителей сел Юцы, Садового, Этоки, Привольного, поселка Песковского, хуторов Новая Пролетарка и Тамбукан получают воду из природных источников, производительности которых уже недостаточно, особенно в летний период. "Новый водовод позволит обеспечить потребителей в этих населенных пунктах качественным водоснабжением и снимет проблему с дефицитом воды", - отмечается в сообщении.

На первый этап строительства бюджетом края предусмотрено 68 млн рублей. Завершить строительство нового водовода планируют до конца 2021 года.

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