Экологическая экспедиция стартовала на острове Вилькицкого в Карском море

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Экологическая экспедиция на необитаемый остров Вильцкого в Карском море (Ямало-Ненецкий автономный округ), стартовала 13 июля. Волонтерам предстоит работа по уборке территории острова от бытового мусора на береговой линии, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО в понедельник.

"Сегодня на остров Вилькицкого в Арктике (Карское море) отправляется четвертая экологическая экспедиция с участием 18 волонтеров. В этом году она продлится до 3 августа. Добровольцам предстоит работа по уборке территории бывшей воинской части войск СССР - сбору брошенных топливных бочек и бытового мусора на береговой линии. Полную очистку острова Вилькицкого планируется завершить в 2021 году", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, половина участников экспедиции из городов Ямала, еще часть волонтеров прибыли из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ухты (Коми), Калуги, Воронежа, Асбеста (Свердловская область) и Крыма. В ходе работы планируется провести экологический мониторинг территории острова - будут отобраны пробы в природных средах, с помощью квадрокоптера выполнена аэрофотосъемка очищенной территории.

"Учитывая сложившуюся ситуацию из-за пандемии коронавируса, нами было принято решение максимально безопасно подойти к формированию экоотрядов. Группа была сформирована из числа жителей Салехарда, которым не нужно проходить обсервацию, и ребят из российских городов, ранее прошедших дистанционную образовательную программу. Мы организовали приезд наших волонтеров в соответствии со всеми принятыми санитарными нормами", - приводит пресс-служба слова председателя Межрегиональной общественной экосоциологической организации "Зеленая Арктика" Евгения Рожковского.

Впервые в составе экспедиции на остров Вилькицкого отправится съемочная группа киностудии им. Горького для работы над документальным фильмом о волонтерском движении. Профессиональные режиссер и оператор Алексей Кобылков и Дмитрий Козьяков из Санкт-Петербурга будут снимать будни волонтеров на острове и уникальную природу Арктики, отметили в региональном правительстве.

Об экспедиции

Остров Вилькицкого - необитаемый. Расположен на востоке Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом. Относится к территории ЯНАО. Ширина - около 9 км, длина примерно 18 км (вместе с косой Восточной - более 40 км). Остров назван в честь российского гидрографа-геодезиста, начальника Главного гидрографического управления генерал-лейтенанта Андрея Ипполитовича Вилькицкого (1858-1913).

Межрегиональная общественная экосоциологическая организация "Зеленая Арктика" создана в 2014 году. Ее самые известные проекты - волонтерские уборки островов Белый и Вилькицкого. Экологические экспедиции на острова организуются совместно с некоммерческим партнерством "Российский Центр освоения Арктики". Во многих проектах "Зеленая Арктика" сотрудничает с учеными из сектора охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики.