На Юге России ожидается комфортная для середины лета погода

ТАСС, 13 июля. Синоптики прогнозируют комфортную для лета погоду на Юге России до конца рабочей недели, температура воздуха будет соответствовать климатической норме. Об этом ТАСС в понедельник, 13 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Холодный атмосферный фронт будет оказывать влияние на регионы Юга, температура воздуха немного понизится. Во вторник практически везде пройдут кратковременные дожди. В ближайшие дни южан ждет комфортная погода, соответствующая климатической норме для середины июля. И хотя в среду, четверг и пятницу существенных осадков не ожидается, жара спадет", - сказал он.

Температура воздуха на Юге России до пятницы, 17 июля, ожидается в пределах 26-28 градусов, к выходным воздух прогреется до 30-32 градусов. Если в понедельник в Ростове-на-Дону столбики термометров еще держатся на отметке до 32 градусов, в ночь на вторник по области пройдут интенсивные дожди с грозами, жара спадет, будет до 24-26 градусов тепла. Посреди недели осадков не будет, к выходным температура постепенно повысится до 32 градусов.

В Волгограде температура воздуха понизится не так заметно. Если в понедельник по области установилось под 40 градусов, то во вторник будет уже в пределах 30, по области пройдут кратковременные дожди. К следующим выходным прогнозируют до 33-35 градусов.

Очень низка вероятность дождей в Крыму. В Симферополе в понедельник - 29-31, во вторник - до 25 градусов. А затем вновь произойдет постепенное повышение температуры: в среду - до 25-27, к выходным - до 32 градусов. В Сочи в ближайшие два дня пройдут кратковременные дожди и грозы, на южном курорте комфортно - до 26-28 градусов, в выходные дни - до 30-32 градусов.

На Ставрополье ожидается температура в пределах 26-28 градусов тепла, есть вероятность кратковременных дождей в конце недели. Столбики термометров в субботу и воскресенье поднимутся до 35-37 градусов. Во вторник в Краснодаре температура понизится до 26 градусов, к выходным вновь ожидается до 36 градусов, а в Майкопе - до 37 градусов.