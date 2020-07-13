Северных оленей Двинско-Пинежского заказника впервые исследуют с помощью фотоловушек

АРХАНГЕЛЬСК, 13 июля. /ТАСС/. Ученые впервые исследуют состояние популяции диких северных оленей в Двинско-Пинежском заказнике в Архангельской области при помощи фотоловушек. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России.

"Камеры установлены в западной части Двинско-Пинежского заказника для выявления летних мест обитания дикого северного оленя, занесенного в Красную книгу России. Фотоловушки установлены Всемирным фондом дикой природы (WWF) при содействии Центра природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области и группы компаний "Титан". Данные автоматических камер помогут специалистам в работе по мониторингу и сохранению оленя в регионе", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, исследования при помощи автоматических камер будут проводиться на данной территории впервые. "На территории региональных ООПТ (особо охраняемых природных территорий) области практически не используются фотоловушки. Первый опыт их применения был в Шиловском природном заказнике. Первые результаты из Двинско-Пинежского заказника мы получим осенью", - сказала собеседница агентства.

Двинско-Пинежский государственный заказник создан решением правительства Архангельской области 1 октября 2019 года. Это одно из немногих мест в регионе, где сохранился дикий северный олень. Он уцелел здесь благодаря удаленности и ненарушенности крупного участка старовозрастных хвойных лесов. В ходе экспедиций по подготовке обоснования создания ООПТ было подтверждено наличие вида, занесенного в Красную книгу РФ, но данных о его численности и состоянии крайне мало.

Восемь камер установлены в местах обитания оленей, выявленных на основе анализа космоснимков высокого разрешения. На них видна характерная сеть тропинок, которые формируются в местах, где в летний период кормятся олени.