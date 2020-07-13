Дорогу между КЧР и Ставропольским краем отремонтируют в 2024 году

ЧЕРКЕССК, 13 июля. /ТАСС/. Работы по ремонту около 74 км дороги, связывающей Карачаевск (Карачаево-Черкесская Республика) и Пятигорск (Ставропольский край), планируют завершить до конца 2024 года в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом ТАСС рассказал специалист управления "Карачаевочеркесавтодор" Алибек Берегетов.

"На автомобильной дороге регионального значения Пятигорск - Карачаевск проводятся работы по ремонту. Работы проводятся в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", их планируется завершить в 2024 году. Всего будет отремонтировано порядка 74 км дороги", - рассказал собеседник агентства.

Так, согласно плану, в 2020 году будет отремонтировано 6 км, работы планируется завершить к концу третьего квартала. Общая стоимость ремонтных работ за все годы составит более 900 млн рублей.

Берегетов отметил, что Пятигорск - Карачаевск является одной из важнейших дорог в КЧР, она проходит по Малокарачаевскому и Карачаевскому муниципальным районам республики. Дорога также является важной для сельскохозяйственной и туристической отраслей. "По Пятигорск - Карачаевск можно добраться до дороги Черкесск - Домбай в г. Карачаевске. Также к ремонтируемой дороге примыкает дорога Усть-Джегута - Терезе, которая ведет до г. Усть-Джегута", - пояснил специалист управления "Карачаевочеркесавтодор".

В рамках работ будут проведены в том числе ямочный ремонт, ремонт тротуаров в населенных пункта Джага, Учкекен, Первомайское, Верхняя и Нижняя Мара, замена земполотна дороги, а также ремонт остановочных площадок.

Главной задачей работ по ремонту является приведение дороги в нормативное техническое состояние, уделив особое внимание безопасности, уточнил собеседник агентства. "На данный момент местами техническое состояние дороги является неудовлетворительным. На дороге в основном проводились работы по содержанию - это ямочный ремонт, чего хватало лишь на один сезон. Проведение работ по ремонту необходимо", - сказал он.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъектов РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) доля дорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, вдвое (до 85%) планируется увеличить протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.