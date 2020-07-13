Большинство выпускников колледжей СКФО продолжат учебу в вузах

НАЛЬЧИК, 13 июля. /ТАСС/. Большинство выпускников колледжей в регионах Северо-Кавказского федерального округа продолжат обучение в вузах, причем в этом году желающих учиться дальше стало больше, рассказали ТАСС руководители колледжей в регионах округа. Они заверили, что проблем с трудоустройством остальных выпускников возникнуть не должно.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании в правительстве о ситуации на рынке труда заявил, что более 3 тыс. выпускников колледжей в Северо-Кавказском федеральном округе рискуют остаться в 2020 году без работы.

От среднего к высшему

Большая часть выпускников колледжа Дагестанского госуниверситета (ДГУ) поступают в сам вуз, остальные находят работу, рассказал ТАСС ректор вуза Муртазали Рабаданов. "В наш колледж, в котором представлены направления юридического, экологического и IT-профиля, поступают, как правило, те, кто в дальнейшем ориентируется на поступление в вузы на соответствующие специальности. Большинство студентов колледжа продолжают образование в ДГУ, часть идет на работу, с этим проблем нет", - рассказал собеседник агентства. Ректор вуза отметил, что в 2020 году колледж выпустил 216 студентов, и большинство из них уже подали документы на продолжение обучения в ДГУ.

По словам директора колледжа ДГУ Дианы Пирбудаговой, в основном выпускники этого года собираются продолжить обучение, поступив в университет. "Как и в прошлом году, есть ребята, которые уезжают в армию, некоторые выбирают очно-заочную (вечернюю) форму обучения, потому как трудоустраиваются на основании диплома колледжа по специальности. В целом тенденция этого года мало чем отличается от прежних выпусков, разве что увеличилось число выпускников, которые трудоустраиваются у себя в районах, селах, возможно, это как-то связано с текущей эпидемиологической ситуацией", - рассказала собеседница агентства.

В среднепрофессиональном колледже Северо-Кавказской государственной академии (СКГА) в Черкесске ТАСС рассказали, что в этом году две трети выпускников желают поступить в вузы. "По сравнению с прошлым годом это число выросло, все большее количество ребят хотят получить высшее образование. При этом почти 23% наших выпускников планируют пойти служить в армию, а почти 10% - планируют трудоустройство уже в этом году", - рассказала ТАСС директор колледжа Ирина Гурина.

Выпускники колледжа Чеченского государственного университета также предпочитают продолжить обучение в высших учебных заведениях. По словам директора учебного заведения Амира Бисултанова, из почти 600 выпускников этого года порядка 550 намерены поступить в вузы для дальнейшего обучения. "Еще несколько ребят планируют служить в армии, небольшой процент выпускников решили стать самозанятыми. Большинство же хотят получать высшее профессиональное образование, чтобы иметь большую привлекательность для работодателя и претендовать на более высокий заработок", - рассказал Бисултанов.

В Нальчике большинство выпускников педагогического колледжа Кабардино-Балкарского госуниверситета хотят трудоустроиться и параллельно продолжить обучение, для чего поступают на заочную форму обучения в вузы. "Есть те, которые трудоустроились в школы и дошкольные образовательные организации города Нальчика и районов Кабардино-Балкарии. Есть также выпускницы из Ингушетии, которые устроились на работу в школы своей республики. Наши студенты обычно трудоустраиваются во время преддипломной практики, либо раньше", - рассказала ТАСС директор педколледжа Фатима Ашабокова.

Содействие студентам и выпускникам

В колледжах уверены, что несмотря на ситуацию на рынке труда, проблем с трудоустройством возникнуть не должно, более того, часть выпускников уже имеет работу. По словам директора колледжа ДГУ, некоторые выпускники устраиваются в многофункциональные центры, отделения, связанные с соцзащитой, юридические службы. "Проблем с трудоустройством у выпускников нашего колледжа нет. В предыдущие годы студенты проходили практику в службе судебных приставов, некоторым из них было предложено трудоустроиться. Они учатся в юридическом институте, на социальном факультете, факультете иностранных языков. Выпускники достойно справляются со вступительными экзаменами и поступают в вузы Дагестана и других регионов", - заметила Пирбудагова.

В Северо-Кавказском колледже инновационных технологий" (СККИТ) в Пятигорске также считают, что проблем с трудоустройством выпускников в этом году не будет. "В 2020 году наш колледж выпустил 80 специалистов, проблем с поиском работы возникнуть не должно, так как преобладающая часть выпустившихся уже трудоустроены", - рассказала ТАСС директор колледжа Алла Жукова. При этом она отметила, что четверть выпускников планируют продолжать обучение в вузе. В колледже оказывают содействие в трудоустройстве, проводятся творческие встречи с представителями работодателей и наставниками.

Медицинский колледж Кабардино-Балкарского госуниверситета является региональным штабом КБР Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", работу которых в период пандемии высоко оценили на уровне республики, рассказала ТАСС директор колледжа Светлана Пшибиева. "Волонтеры-медики стали равноправными участниками профессионального сообщества. А их волонтерская помощь медицинским организациям - лучшая рекомендация главным врачам для заключения договоров и подбора в штат молодых специалистов. Кстати, многие ребята, в период пандемии работавшие в госпиталях на должностях младшего медицинского персонала, ждут получения диплома, чтобы трудиться дальше, но уже по своей специальности", - пояснила собеседница агентства.

По словам Пшибиевой, представители работодателей участвуют в оценке качества выпускников колледжа, входя в состав комиссии по приему экзамена квалификационного и Государственной итоговой аттестации. "Кроме того, есть совместная работа с департаментом занятости населения КБР по вопросам содействия в трудоустройстве специалистов по окончании обучения в колледжа", - добавила она.

В колледже СКГА отмечают, что в этом году, действительно, могут возникнуть проблемы с трудоустройством. "Но колледж и академия в целом предпринимают различные способы поддержки выпускников. Например, выпускникам колледжа предлагается 25% скидка на обучение в академии", - рассказала директор Ирина Гурина, отметив, что выпускники колледжа часто трудоустраиваются в саму академию. Так, по ее словам, 80% инженеров-программистов в СКГА являются выпускниками колледжа.

В Грозном колледж при ЧГУ сотрудничает с потенциальными работодателями и прохождением практики на их предприятиях, а также привлекает руководителей профильных организаций в качестве председателей Государственных экзаменационных комиссий с целью выявления профессионального потенциала выпускников для дальнейшего трудоустройства. "Например, в этом году были привлечены руководитель отделения ПАО "Сбербанк" и директор детского реабилитационного центра, которые отметили для себя студентов для включения в кадровый резерв", - рассказал директор колледжа Бисултанов.

Востребованные профессии

Вместе с тем в колледжах обратили внимание, что зачастую готовят кадры по уникальным специальностям и по профессиям, которые востребованы в регионах, особенно в медицинской сфере. Так, СККИТ - единственный колледж в СКФО, где реализуется программа подготовки по специальности оптик-оптометрист по востребованному в округе направлению "Медицинская оптика", уточнила директор Алла Жукова. "Причина [востребованности] - нехватка специалистов в области коррекции зрения (оптиков-оптометристов), в том числе умеющих работать на современном оборудовании", - рассказала она.

Жукова также подчеркнула, что с 2017 года колледж является специализированным центром компетенции "Медицинская оптика". "Ребята колледжа - победители и призеры чемпионатов профессионального мастерства. Студентов, проявивших себя на чемпионатах, приглашают работать в салоны оптики. Они имеют право и работать, и учиться одновременно", - пояснила собеседница агентства. Кроме того, с июня 2019 года колледж является площадкой для проведения аккредитации медицинских работников, а с декабря 2019 года - площадкой по проведению непрерывного образования медицинских и фармацевтических работников.

Колледж Чеченского госуниверситета в числе прочих готовит специалистов по программам "Дошкольное образование" и "Коррекционная педагогика в начальном образовании". По словам Бисултанова, эти специальности особенно востребованы в регионе в последние годы. "В связи с тем, что в последние годы открываются много детских садиков, очень востребованы становятся не только выпускники этих двух программ, но и учащиеся. Так, например, из 40 студентов заочного отделения 34 уже работают в детских садиках и школах", - рассказал директор колледжа.

Кроме того, по его словам, колледж готовит специалистов по программам "Мастер по обработке цифровой информации", "Лаборант-эколог" и "Лаборант-аналитик". "Мы готовим младший вспомогательный персонал для работы при больницах, при лабораториях, учим их работать с посудой и реагентами. Что касается программы "Мастер по обработке цифровой информации", ребята учатся здесь для получения неких азов, чтобы в дальнейшем потом поступить в университет, к примеру, на прикладную информатику, бизнес-информатику. Это очень востребованные специальности на рынке труда", - рассказал собеседник агентства.

Директор медколледжа КБГУ в Нальчике Светлана Пшибиева рассказала ТАСС, что подавляющее большинство средних медицинских работников лечебных учреждений республики - выпускники медколледжа. "Мы полностью покрываем потребность системы здравоохранения КБР в специалистах среднего звена, а тесное взаимодействие с Министерством здравоохранения КБР позволяет нам надеяться на хорошие показатели трудоустройства наших выпускников. Мы не ожидаем особых проблем с трудоустройством в этом году", - подчеркнула она.