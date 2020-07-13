Шквалистый ветер, дожди и грозы ожидаются в регионах Северного Кавказа в ближайшие дни

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами и усилением ветра в регионах Северного Кавказа в ближайшие три дня, в горах возможны сходы селей. В ряде субъектов объявлены экстренные предупреждения, сообщили в понедельник в региональных ГУ МЧС.

Так, в период с 13 по 15 июля на территории Кабардино-Балкарской Республики ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. "На реках подъем уровней воды, в горах сход селей малых объемов", - сообщили в ГУ МЧС по региону. При этом прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера не выше локального уровня, связанных с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, выливом воды на пойменные участки местности вблизи русла и подтоплением строений, расположенных в пойме.

Жителей Северной Осетии с понедельника по среду тоже ждет непогода - дожди, ливни и град со шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, предупреждает ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Как отмечается, неблагоприятные погодные условия также могут вызвать подъем уровня воды на реках, местами до неблагоприятных отметок, а в горах можно ожидать схода селей малого объема.

Синоптики на Ставрополье в период с 15 до 17 часов 13 и 14 июля также прогнозируют сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. Предполагается, что непогода может повлечь за собой подтопление низинных частей местности, ухудшение условий дорожного движения, повреждение ЛЭП, рекламных щитов и деревьев, а в сельскохозяйственном секторе - повреждение строений и сельскохозяйственных культур. В Чечне и Карачаево-Черкесии 13, 14 и 15 июля ожидаются ливни с градом и шквалистым усилением ветра. Спасатели предупреждают о том, что на реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах - сход селей малого объема.

В МЧС рекомендуют при сильном дожде и усилении ветра быть осторожными при нахождении на улице и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, при этом обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. В случае града спасатели советуют по возможности не выходить из дома и не пользоваться электроприборами, а находясь на улице, выбрать укрытие или защитить голову.