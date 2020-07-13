Новый детский сад построили в Ставрополе по национальному проекту

СТАВРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Строители ввели в эксплуатацию новый детский сад в городе Ставрополе. Учреждение, построенное по национальному проекту "Демография", сможет принять 300 детей, сообщили журналистам в понедельник в краевом управлении по информационной политике.

"В юго-западном районе Ставрополя в эксплуатацию введен двухэтажный детский сад на 300 мест. Здание рассчитано на 16 групп, в каждой в среднем по 18 человек. Здесь есть медпункт, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопедов и психологов, столярные мастерские. Благодаря отдельной блочной котельной в яслях круглогодично поддерживается оптимальный микроклимат", - говорится в сообщении.

На территории детского сада разместили четыре навеса для занятий с детьми на улице, также на площадках размещены малые архитектурные формы и спортивные снаряжения. В общей сложности по национальному проекту "Демография" в Ставропольском крае в настоящий момент веется строительство 13 детских садов.

В Ставропольском крае полностью ликвидирована очередь в детские сады среди детей от трех лет, однако остается потребность в местах для детей более раннего возраста. В новых детских садах, возводимых по нацпроекту, предусмотрено создание отдельных ясельных групп.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".