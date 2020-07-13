В Вологодской области возобновили плановую медицинскую помощь

ВОЛОГДА, 13 июля. /ТАСС/. Власти Вологодской области решили возобновить оказание плановой медицинской помощи. С 14 июля можно будет получить высокотехнологичную медпомощь и посетить узких специалистов в поликлиниках, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"Возобновляется оказание плановой медицинской помощи, о чем просили вологжане. Во время карантина мы не прерывали оказание экстренной помощи, но теперь необходимо возобновить и плановую. Возобновляется оказание специализированной и высокотехнологичной помощи, а также прием узких специалистов в наших поликлиниках", - сказал губернатор на заседании регионального оперштаба.

Также начнут работать санатории и профилактории, но только для жителей Вологодской области и по медицинским показаниям, с ограничением числа проживающих - по одному-два человека в номере, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых являются сопровождающими или членами одной семьи.

С 14 июля откроются все торговые центры без ограничений по площади, но только в части торговых объектов, массовые мероприятия в них запрещены. Кинотеатры, фудкорты, детские комнаты пока остаются закрытыми до третьего этапа снятия ограничений в области, сообщил губернатор.

"Детские сады могут снова принимать детей в соответствии с эпидемиологической ситуацией в каждом муниципалитете по мере того, как у них будет завершаться масштабная летняя ремонтная кампания, и сады будут приняты комиссиями", - добавил Кувшинников.

По его данным, на 13 июля в области 1 915 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 27 случаев, сохраняются очаги среди вахтовиков. Госпитализировали 144 человека, из них 23 пациента переносят инфекцию в тяжелом состоянии, одного человека подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Выздоровели 1 486 человек, умерли 19. Перейти к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу не позволяет коэффициент распространения инфекции, он составляет 1,5 вместо требуемого 0,5. По остальным показателям регион перевыполняет требования, сказал глава региона.