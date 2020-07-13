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Пандемия коронавируса нового типа

В Вологодской области возобновили плановую медицинскую помощь

Также для жителей региона откроются санатории и профилактории

ВОЛОГДА, 13 июля. /ТАСС/. Власти Вологодской области решили возобновить оказание плановой медицинской помощи. С 14 июля можно будет получить высокотехнологичную медпомощь и посетить узких специалистов в поликлиниках, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"Возобновляется оказание плановой медицинской помощи, о чем просили вологжане. Во время карантина мы не прерывали оказание экстренной помощи, но теперь необходимо возобновить и плановую. Возобновляется оказание специализированной и высокотехнологичной помощи, а также прием узких специалистов в наших поликлиниках", - сказал губернатор на заседании регионального оперштаба.

Также начнут работать санатории и профилактории, но только для жителей Вологодской области и по медицинским показаниям, с ограничением числа проживающих - по одному-два человека в номере, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых являются сопровождающими или членами одной семьи.

С 14 июля откроются все торговые центры без ограничений по площади, но только в части торговых объектов, массовые мероприятия в них запрещены. Кинотеатры, фудкорты, детские комнаты пока остаются закрытыми до третьего этапа снятия ограничений в области, сообщил губернатор.

"Детские сады могут снова принимать детей в соответствии с эпидемиологической ситуацией в каждом муниципалитете по мере того, как у них будет завершаться масштабная летняя ремонтная кампания, и сады будут приняты комиссиями", - добавил Кувшинников.

По его данным, на 13 июля в области 1 915 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 27 случаев, сохраняются очаги среди вахтовиков. Госпитализировали 144 человека, из них 23 пациента переносят инфекцию в тяжелом состоянии, одного человека подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Выздоровели 1 486 человек, умерли 19. Перейти к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу не позволяет коэффициент распространения инфекции, он составляет 1,5 вместо требуемого 0,5. По остальным показателям регион перевыполняет требования, сказал глава региона.

Теги
РоссияВологодская областьПандемия коронавируса нового типа
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