Более 50 соцобъектов построят до конца года в одном из районов Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июля. /ТАСС/. Более 50 социальных объектов построят до конца года в Кировском районе Северной Осетии, среди них - амбулатория, спортплощадки, пристройки к детсаду. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи главы района Бориса Накусова с руководителем республики Вячеславом Битаровым.

"Что касается строительства объектов социального развития, то в 2020 году на территории Кировского района возводится амбулатория на 50 посещений в смену в селе Карджин, ведется строительство десяти домов для специалистов села. Также идет строительство двух спортивных площадок открытого типа в селах Дарг-Кох, станице Змейская и строительство спортивного зала на условиях частно-государственного партнерства", - говорится в сообщении.

Также до конца года пристроят новый корпус к детскому саду в селе Иран в рамках нацпроекта "Демография", а благодаря проекту "Городская среда" приведут в надлежащий вид шесть общественных территорий. Кроме того, ремонтируются дома культуры в селении Дарг-Кох, спортивный зал СОШ №1 селения Эльхотово. Всего на территории Кировского района в текущем году построят 52 объекта.

Помимо этого, в селении Комсомольское возводится памятник погибшим односельчанам. Планируется также привести в порядок братские могилы в селениях Комсомольское и Эльхотово.