В КБР предлагают подключить дома культуры региона к интернету за счет средств нацпроекта

НАЛЬЧИК, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Кабардино-Балкарии (КБР) предлагает перенаправить сэкономленные деньги нацпроекта "Информационная инфраструктура" на подключение к высокоскоростному интернету более 300 домов культуры. Об этом ТАСС сообщил в понедельник министр цифрового развития республики Ислам Ашхотов.

"В июле прошлого года в рамках реализации проекта "Информационная инфраструктура" был проведен аукцион на право подключения социальных объектов КБР к высокоскоростной сети интернет. Первоначальная цена была снижена со 176 до 140 млн рублей, деньги в республику не поступали, а были выплачены исполнителю напрямую из Москвы. Мы предлагаем перераспределить экономию на объекты культуры, всего это более 300 домов культуры", - рассказал Ашхотов.

Для бесперебойного функционирования всей IT-сферы реализуется региональный проект "Информационная инфраструктура", в рамках которой к высокоскоростной сети передачи данных уже подключено 45 социально значимых объекта, и до конца 2021 года подключат еще 127, уточнил он. Региональные власти определили и список малых населенных пунктов республики с наибольшими проблемами подключения к высокоскоростному интернету. В него вошли малые населенные пункты численностью проживающих до 500 человек.

Регион принимает участие в реализации нацпроекта "Цифровая экономика", в которую входит ряд федеральных проектов, в том числе федеральный проект "Информационная инфраструктура". Ранее сообщалось, что развернуто строительство узлов доступа в самых отдаленных населенных пунктах региона, это позволит в ближайшие два года решить значительную часть проблем по обеспеченности населения высокоскоростным интернетом. По данным, представленным операторами мобильной связи, интернетом поколения 3G обеспечено порядка 85% населения КБР, интернетом поколения 4G - 70%.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин выступил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, призвав активнее действовать в процессе цифровизации экономики страны. По его словам, нужно таргетировать это направление, "запустить мощное цифровое развитие во всех сферах жизни" - в образовании и здравоохранении, в госуслугах и, "что особенно важно - в сфере ЖКХ и городского хозяйства", а также "в продвижении новых бизнес-идей для развития своего дела".

Основными целями нацпроекта "Цифровая экономика РФ" являются, в частности, увеличение внутренних затрат РФ на развитие цифровой экономики не менее, чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создание устойчивости и безопасности инфраструктуры связи в России, увеличение числа специалистов, обладающих определенным набором знаний в цифровой сфере. Кроме того, проект нацелен на использование преимущественно отечественного программного обеспечения госорганами, органами местного самоуправления и организациями.