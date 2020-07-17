В Карачаево-Черкесии открывают мечети и возобновляют пятничные молитвы

ЧЕРКЕССК, 17 июля. /ТАСС/. Первая пятничная молитва после перерыва, связанного с коронавирусом, пройдет в Карачаево-Черкесии (КЧР), с сегодняшнего дня в республике открываются все мечети. Об этом в пятницу сообщили в Духовном управлении мусульман КЧР.

"Духовное управление мусульман КЧР официально объявляет о снятии ограничений работы мечетей на территории всей республики. С сегодняшнего дня 17 июля 2020 в мечетях по милости Аллаха будут проводиться джума намазы", - говорится в сообщении заместителя муфтия республики Ибрагима-хаджи Катчиева.

Он отметил, что необходимо понимать серьезность ситуации и соблюдать социальную дистанцию между молящимися, использовать защитные маски и стараться обходиться без рукопожатий. "Наши братья пожилого возраста, а также те, кто проходит реабилитацию после болезни и должны соблюдать самоизоляцию, - [им] крайне не рекомендовано посещать мечеть в данный период времени", - добавил Катчиев.