Власти Якутии заявили о задолженности Рослесхоза в 150 млн рублей на тушение пожаров

ЯКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство лесного хозяйства имеет задолженность в 150 млн рублей на тушение лесных пожаров на территории Якутии в этом году, сообщил в пятницу региональный министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев, выступая на круглом столе Национального лесного форума. При этом, по словам представителя Рослесхоза, средства на тушение пожаров доведут до регионов в ближайшее время.

По данным МЧС, на территории региона действует 191 природный пожар, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 335,9 тыс. га.

"Рослесхоз имеет перед нами задолженность на тушение лесных пожаров в размере 150 млн рублей. Прошла половина пожароопасного сезона, мы тушим лесные пожары в долг, средства до сих пор не получили", - сказал Афанасьев, отметив, что речь идет о задолженности в этом году.

Как в свою очередь отметила заместитель руководителя Рослесхоза Анастасия Винокурова, 16 июля правительство РФ решило выделить более 2,6 млрд рублей для предоставления субвенций регионам на тушение лесных пожаров.

По словам Винокуровой, сейчас лесные пожары смещаются в арктическую зону Якутии из-за изменения климата.

Рекордные показатели температуры зафиксировали 20 июня в якутском городе Верхоянске, когда температура воздуха достигла плюс 38 градусов, что является абсолютным наблюдаемым максимумом. Позднее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что рассмотрит вопрос о регистрации необычно высокой температуры, зарегистрированной в Верхоянске на севере Якутии, в качестве рекордной для территорий севернее Полярного круга.

"Если говорить об арктической зоне лесов, [ее площадь] составляет порядка 236 млн га. Половина этой площади приходится на одну республику - [Республику Саха (Якутия)]. Осложняется пожароопасная обстановка, что связано с изменением климата. Впервые в этом году лесной пожар возник на территории Якутии за территорией Северного полярного круга. Это говорит о потеплении климата, прослеживается смещение центров пожароопасной ситуации на север", - сказала Винокурова, отметив, что такие выводы сделаны в результате мониторингов Рослесхоза.

Круглый стол "Проблемы освоения и сохранения природных ресурсов Арктики на примере Республики Саха (Якутия)" впервые проводится в дистанционном формате с участием представителей Госдумы, Минприроды России, Рослесхоза, экспертов и властей Якутии.

О пожарах в Якутии

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Почти вся континентальная территория региона представляет собой зону сплошной многовековой мерзлоты. Общая площадь лесов в регионе оставляет 256 107,6 тыс. га, или 83,4% его территории.