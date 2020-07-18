В Крыму откроется смена форума "Таврида", посвященная современной музыке

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Вторая очная смена форума "Таврида", посвященная современным направлениям в музыке, откроется в крымской бухте Капсель18 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе форума. Среди заявленных спикеров будут специалисты, работавшие над крупными проектами отечественного шоу-бизнеса, которые расскажут участникам, как стать более успешными и обрести свой стиль, следует из материалов смены.

"18 июля в Крыму на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" начнется творческая антишкола современных музыкальных направлений. Ее участниками станут 150 музыкантов, вокалистов, битмейкеров, авторов собственных музыкальных произведений и sound-продюсеров", - рассказали в пресс-службе.

На сайте "Тавриды" уточняется, что отдельные занятия подготовлены для участников, которые только начинают свой творческий путь, и специалистов индустрии. Среди навыков, которые могут получить молодые музыканты: съемка клипа, вокал, умение сформировать бренд артиста, стиль и имидж. Также здесь расскажут об авторском праве и способах монетизировать свой проект. Лучшие проекты, представленные участниками на специальном конкурсе, традиционно получат гранты на реализацию.

В программе смены сообщается, что среди спикеров Денис Колесников - саунд-продюсер, работавший с L'One, Филиппом Киркоровым, Ниной Кравиц и другими; Лев Киселев - организатор и учитель первой в России фристайл-школы; Антон Коробка - вокальный продюсер на Евровидении-2019 и участник шоу "Песни на ТНТ"; Владимир Коробка - продюсер всех восьми проектов "Фабрика звезд" и "Новой фабрики звезд"; специалисты группы компаний Black Star. О законах, касающихся творческой сферы, расскажет советник заместителя председателя Госдумы и генеральный директор сети юридических агентств Валерия Рытвина.

Кроме того, планируются развлекательные мероприятия. Приехавшие на "Тавриду" молодые люди могут купаться в море и заниматься спортом, побывать на вечернем шоу и музыкальном квартирнике у костра. "Особое внимание в программе будет уделено развитию осознанности и гармонии с собственным телом. Для этого на площадке работает студия здорового образа жизни "Лайф" с марафоном ежедневных лекций и тренировок, направленных на физическое и ментальное развитие", - добавили в оргкомитете.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. С прошлого года он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель постепенно строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить мероприятия в любое время года. Прошлый сезон для "Тавриды" стал рекордно долгим: смены проводились с 11 мая по 5 октября. В этом году также планировался длинный сезон, однако планы нарушила пандемия: форум открылся только 10 июля и продлится до 10 октября.